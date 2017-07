Trump se lía a hostias con la CNN, literalmente

Twitter

En lo que respecta a su uso de las redes sociales, Trump no entiende de límites. Para bien y para mal. La mejor prueba es su último tuit viral, probablemente su trino más políticamente incorrecto desde que está en la Casa Blanca.

Mientras la casi totalidad de los medios y del espectro político le afea su comportamiento de los últimos días ( sus ataques contra los presentadores de Morning Joe y sus nuevas arremetidas contra la prensa), al presidente de los EEUU le ha parecido buena idea compartir un vídeo meme en el que aparece él mismo junto a cuadrilátero de wrestling liándose a mamporros con otra persona sobre cuya cabeza alguien ha sobreimpresionado el logo de la CNN.

Sí, Trump se lía a hostias con uno de los medios que más le gusta criticar.

Si aún no lo has visto, aquí lo tienes:

El posteo original llegó a través de la cuenta personal de Trump. Pocos minutos después, la cuenta oficial de @POTUS retuiteaba el vídeo.

Son apenas 28 segundos de chanza. Suficientes para crear una tormenta mediática que ha ido ganando en virulencia al mismo ritmo que crecían los memes en respuesta a la “pelea” de Trump.

Trump se ha saltado el semáforo del decoro con un tuit “gamberro” más propio de un trol veinteañero que de un presidente de cualquier nación. Además, muchos se cuestionen si POTUS ha sobrepasado los límites de la política de uso de Twitter, al considerar que el contenido cae dentro de los supuestos de abuso, violencia e insultos que la plataforma dice querer combatir.

Para sorpresa de casi todos, Twitter ha revisado el asunto y ha respondido que el vídeo en cuestión no viola sus reglas.

La CNN ha emitido un comunicado en el que lamenta que el presidente de EEUU “anime a ejercer la violencia contra los reporteros”. “En vez de preparar sus viajes al extranjero, su primer encuentro con Vladimir Putin, lidiar con Corea del Norte o trabajar en su ley de salud, se enzarza en un comportamiento juvenil que cae muy por debajo de la dignidad de su oficina. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Él debería empezar a hacer el suyo”, reza la nota.

También el Reporters Committee for Freedom of de Press se ha sumado a la crítica. “Condenamos la amenaza de violencia física del presidente contra los periodistas. Este tuit está por debajo (de lo que se puede esperar) de la oficina de la presidencia. Tristemente, no está por debajo (de lo que se puede esperar) de este presidente”.

Violence & violent imagery to bully the press must be rejected. This #July4th, celebrate freedom of the press, guardians to our democracy — Nancy Pelosi (@NancyPelosi) 2 de julio de 2017

Otros se han dedicado a rastrear el origen del vídeo hasta un canal pro-Trump en Reddit ( The_Donald ) y un usuario concreto, HanAssholeSolo, que tiene un largo historial posteando mensajes ofensivos contra mujeres, musulmanes, feministas, liberales o afroamericanos mientras referencia como fuente de noticias a sitios “tan fiables” como Infowars.

Ahora mismo, HanAssholeSolo está orgullosísimo de que su edit haya sido utilizado por “el Dios Emperador en persona”. Quizás el presidente de EEUU debería seleccionar mejor su fuentes. Porque su uso agresivo de Twitter no va a acabar.