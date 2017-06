Trump es investigado por el mismo delito que obligó a dimitir a Nixon

Uno de los primeros delitos que se le imputaron a Richard Nixon fue obstrucción a la justicia. A mitades de 1972, en medio de la investigación del FBI sobre el caso Watergate, Nixon presionó a la agencia federal para que abandonara la investigación. En 1974, ese intento de meter las narices en una investigación y claro abuso de poder convirtieron a Nixon en el primer presidente de EEUU en dimitir.

¿Les suena la historia?

Hace apenas una semana, el ya exdirector del FBI James Comey desvelaba que días antes de su despido fulminante, Donald Trump le pidió solo una cosa: que dejara de investigar las posibles relaciones entre el Gobierno ruso y la administración Trump.

Ahora, el periódico The Washington Post acaba de revelar que el fiscal especial de EEUU, Robert Mueller, investigará si la actuación de Trump hacia Comey supuso una obstrucción a la justicia. No hace falta remarcar lo evidente del paralelismo entre 1972 y 2017.

Mueller es el encargado desde hace un mes de supervisar las conexiones entre Washington y Moscú. El hecho de que ahora fije la mirilla en el presidente deja claro que la justicia estadounidense no se está tomando a la ligera los movimientos del republicano.

Los más sorprendente de toda la trama es que hace apenas 24 horas los rumores del inminente despido de Mueller recorrieron todos los rincones de la Casa Blanca. El desencadenante del bulo fue un cercano amigo de Trump, Christopher Ruddy, que este lunes dijo: "Creo que [Trump] está considerando esa opción [la del despido]", según recoge la CNN.

Chris Ruddy to @JudyWoodruff: President Trump is considering firing special counsel Robert Mueller, who he considered for another position. pic.twitter.com/X4IIHlh8at