Trump despide a la fiscal general que se negó a defender su veto migratorio ante la Justicia

Donald Trump lleva diez jornadas de mandato y no hay un solo día en que sus decisiones no figuren en las portadas de los diarios. Su última resolución ha sido despedir a la fiscal general interina del Departamento de Justicia, Sally Yates.

Nombrada por Obama, Yates se negó a defender en los tribunales el decreto migratorio de Trump. La fiscal general ordenó en una carta a los abogados del Departamento que no preparasen la defensa de la orden porque considera que es ilegal. Y no es la única que piensa de esa manera.

"Soy la encargada de garantizar que las posturas por las que abogamos en los juzgados cumplen la obligación solemne de esta institución de buscar justicia y defender lo correcto", afirma Yates en la citada carta. "En este momento, no estoy convencida de que la defensa de esta orden ejecutiva cumpla con esa responsabilidad ni que el decreto sea legal. Mientras yo sea la fiscal general interina, el Departamento de Justicia no presentará argumentos en defensa de la orden ejecutiva, salvo que considere que es lo adecuado".

Su gesto implica que si cualquiera de las demandas presentadas contra el decreto presidencial es admitida a trámite por un juez, y esto ocurre antes de que Sessions ocupe el cargo de fiscal general, el gobierno de Trump no defenderá su propia decisión ejecutiva.

Apenas unas horas después de salir a la luz ese comunicado, Donald Trump la ha relevado del cargo bajo el argumento de que "ha traicionado al Departamento de Justicia al negarse a aplicar una orden designada para proteger a los ciudadanos", según informa la Casa Blanca.

Además Trump ha acusado a los demócratas de querer obstaculizar su gobierno

The Democrats are delaying my cabinet picks for purely political reasons. They have nothing going but to obstruct. Now have an Obama A.G.