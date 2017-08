Trump se deshace de Steve Bannon, su polémico jefe de estrategia

Steve Bannon se va. O le echan. Según The New York Times, el estratega jefe de Trump había ofrecido su dimisión el 7 de agosto y la Casa Blanca planeaba anunciar su salida a principios de esta semana, pero la crisis de Charlottesville habría demorado la confirmación. A la vez, gente cercana a Trump asegura que el presidente llevaba tiempo pensando en cesar a su asesor. Al final, la cosa se presenta como una decisión adoptada de “mutuo acuerdo” entre el jefe de gabinete, John Kelly, y el propio Bannon. “Estamos agradecidos por su servicio y le deseamos lo mejor”, dice de forma tibia la Casa Blanca en el comunicado en el que anuncian su marcha.

La situación de Bannon en el Gobierno de Trump era delicada. Durante un tiempo se le llegó a considerar el “Rasputín” de la Casa Blanca, el presidente en la sombra, el estratega que movía los hilos de un Trump-títere con pocas ideas propias. En los últimos tiempos, sin embargo, su figura había perdido peso con el nuevo equilibrio de fuerzas derivado de la entrada en escena de personajes como el general H.R. McMaster o el propio John Kelly. Los roces con el presidente también habían crecido.

Es de sobra conocido que Trump no veía con buenos ojos el crédito que Bannon se daba por el éxito de la campaña electoral del magnate. También que Bannon chocaba con otros asesores presidenciales, especialmente con Jared Kutchner, yerno de Trump. Ambos competían por ser la voz más con mayor influencia ante el presidente, y la familia pesa.

Además, muchos analistas le habían señalado en los últimos días como el problema de fondo en la muy criticada estrategia mediática del presidente en relación a los acontecimientos de Charlottesville. Bannon empezaba a pesar como una losa.

Como jefe de Breitbart, Bannon se había ganado la fama de fomentar ideas antisemitas y de apoyar a los defensores de la supremacía blanca. Cuando la semana pasada Trump se negó a señalar a los supremacistas como causantes de la violencia en Charlottesville, prefiriendo aludir a la “violencia de muchas partes”, muchos vieron la marca ideológica de su estratega jefe.

Los dedos eran tan insistentes que, el pasado martes, Trump salió en defensa de Bannon asegurando que su “amigo” era “una buena persona” y no era un “racista”. Aún así, el presidente contestó con un ambiguo “Ya veremos lo que pasa” cuando se le preguntó sobre la posible continuidad de su asesor.

Con Bannon en la cuerda floja, algunos analistas apuntan a la entrevista que publicó esta semana la revista liberal American Prospect como la gota que colma el vaso.

En una conversación con el editor Robert Kuttner, el asesor presidencial marca distancia con la posición de su jefe en el tema de Corea del Norte, socavando las famosas amenazas de “fuego y furia” de Trump. “No hay una solución militar, olvídenlo”, aseguró.

Bannon también deja en evidencia al presidente al tildar a los supremacistas blancos, a neonazis y miembros del Ku Klux Klan de “colección de payasos”. “Los etno-nacionalistas son unos perdedores. Son una expresión marginal. Creo que la prensa les da demasiada importancia y debemos ayudar a aplastarles”, dijo, vocalizando lo que Trump no se había atrevido a afirmar.

Para rematar la faena, Bannon habla abiertamente en esa entrevista de los choques internos con sus colegas en los departamentos de Estado y de Defensa. “Se están meando encima”, dice de sus adversarios, sugiriendo que estaba en proceso una purga.

En los mentideros de Washington se asegura que la entrevista enfureció a Trump.

“ La presidencia de Trump ha terminado”

Con su salida de la Casa Blanca, Bannon vuelve a Breitbart News en calidad de director ejecutivo. Muchos se preguntan si el medio, que apoyó de forma pública la candidatura y la gestión de Trump durante estos primeros meses de su mandato, seguirá mostrándose favorable al presidente o se convertirá en su azote.

El editor en jefe de Breitbart, Joel Pollak, alimentaba esos miedos cuando ayer tuiteó en mayúsculas la palabra “#WAR”, pero el propio Bannon ha matizado esos tambores de guerra en unas declaraciones ofrecidas a Bloomberg News.

“ Por si hay algún tipo de confusión, déjame que lo aclare: dejo la Casa Blanca para luchar por Trump contra sus oponentes en Capitol Hill, en los medios y en la América corportiva”, ha dicho el jefe de Breitbart.

Bannon is smart enough not to attack Trump directly. That would alienate Bannon's crowd. Instead, he'll target the "globalists." (/1)

That's McMaster, Cohn, Powell, Jared, Ivanka. Breitbart's coverage won't change all that much. But it will be more negative overall. (/2)