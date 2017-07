Trump acaba de denegar la entrada al Ejército a los transgéneros

Getty Images

Para Donald Trump los transgéneros no pueden servir a su país desde las filas del Ejército. Así lo ha expresado hoy en un tuit al anunciar que les prohíbe la entrada a las fuerzas armadas amparándose en que su presencia debilitaría a las tropas.

"Después de consultarlo con mis Generales y expertos militares, el Gobierno de los Estados Unidos no aceptará ni permitirá a individuos transgénero en el ejército. Nuestros militares deben estar centrados en la victoria decisiva y no pueden estar pensando en los grandes costos médicos ni en la disrupción que los transgéneros implicarían".

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

....victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

....Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

Con estas palabras ha derogado la decisión de la administración de su predecesor, Barack Obama, que permitía a los transgéneros entrar en el ejército y contar con acceso a asistencia médica a partir del 1 de julio. Para ello, el antiguo secretario de Defensa, Ash Carter, había ofrecido al Pentágono un año para determinar como empezarían a reclutar a los nuevos soldados.

Pero con el ascenso de Trump a la presidencia esta posibilidad se ha diluido.

Un día antes de la entrada en vigor de la directriz, el actual secretario de Defensa, James Mattis, retrasó su implementación seis meses. A pesar de que aseguró que el retraso no "presuponía el resultado de ninguna forma", ahora un número muchos soldados potenciales se han quedado a las puertas de las Fuerzas Armadas de EEUU. Los otros miles que actualmente se encuentran entre sus filas podrían enfrentarse a una inminente expulsión masiva.

Brad Carson, el excongresista que trabajó en las políticas que repercuten a los transgéneros bajo la adminsitración de Obama, criticó en una entrevista este golpe bajo a la comunidad LGTBI. En su opinión, los meses durante los cuales el anterior gobierno retrasó la política han dado a Trump la oportunidad de hacer con ella lo que quiera.

"Dicho esto, sólo de los tweets parece que lo que está haciendo es revertir las políticas ya implementadas, lo que obligará a varios cientos de militares abiertamente transgénero a abandonar el ejército. Esto será una tragedia personal para ellos, pero será una pérdida profesional para los militares, y dará paso a litigios que distraerán al Departamento de Defensa durante meses, si no años, por venir", añadió.