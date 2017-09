El niño que ignoró a Trump cortando el césped de la Casa Blanca ya es un héroe de internet

Frank Giaccio, 11 años. A pesar de su corta edad, Giacco tiene algunas cosas muy claras en la vida.

1) Que los tíos que molan, tienen nombres que molan, por eso él prefiere que le llamen FX.

2) Que es el puto amo del cortacesped. Nadie te deja un jardín tan niquelado como FX.

3) Que al puto amo del cortacesped no le despista ni Dios cuando está cortando el césped. Ni siquiera el presidente de los Estados Unidos.

Frank was all business. Didn't even stop to say hi when POTUS came out. pic.twitter.com/SpB43z1Jwp — Mike Sacks (@MikeSacksEsq) 15 de septiembre de 2017

"Frank estaba al 100% por el trabajo. Ni siquiera paró a saludar cuando el presidente de los Estados Unidos salió".

Hace un tiempo, FX envió una carta a la Casa Blanca ofreciéndole al presidente sus servicios como cortador de césped gratuitamente. Sarah Sanders, secretaria de prensa del presidente, la leyó en una rueda de prensa el pasado 2 de agosto.

"Querido señor presidente:

Sería un honor para mí cortar el césped de la Casa Blanca algún fin de semana para usted. Aunque solo tengo 10 años, me gustaría mostrarle a la nación lo que la gente joven como yo está preparada para hacer. Admiro su trayectoria como hombre de negocios y he empezado mi propio negocio".

El pasado viernes Giaccio al fin pudo acercarse a la Casa Blanca a pegarle un buen repaso al jardín del presidente Trump, y estaba tan centrado en su tarea que, cuando el presidente se acercó a tratar de hablar con él, le hizo un "te dejo en leído" en toda la face.

Tyrant Trump using forced child labor to mow White House lawn. pic.twitter.com/1tZwk4GcZj — Mark Dice (@MarkDice) 15 de septiembre de 2017

Y, claro, meme instantáneo.

"HOLA BARRON O QUIZÁ TIFFANY".

*Yelling over lawnmower' engine*CAN YOU MOW THE MAP OF MY TREMENDOUS ELECTORAL WIN INTO IT? pic.twitter.com/CjDWAxcrn9 — Stephanie McMaster (@Smethanie) 15 de septiembre de 2017

"*Gritando por encima del motor del cortacesped*

¿Puedes cortarlo haciendo el mapa de mi tremenda victoria electoral, no?

"Sí, como oyes, 306 votos electorales".

"Wow, great job. I wish I had an 11-year-old kid at home." pic.twitter.com/RdlrW4SLws — Jess Dweck (@TheDweck) 15 de septiembre de 2017

"Wow, buen trabajo. Me encantaría tener a un niño de 11 años en casa".

Incluso Trump desde su cuenta oficial como presidente subió un vídeo recopilatorio de toda la experiencia de FX en la Casa Blanca. Y, la verdad, que vale su peso en oro.

Frank “FX” Giaccio-On behalf of @FLOTUS Melania & myself, THANK YOU for doing a GREAT job this morning! @NatlParkService gives you an A+! pic.twitter.com/135DxuapUI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de septiembre de 2017

"Frank FX Giaccio. De mi parte y de la de Melania, MUCHAS GRACIAS por hacer un GRAN trabajo esta mañana. El Servicio de Parques Nacionales te da un sobresaliente".

No tiene pinta de que el chaval lo pasara tan bien como Trump quiere pensar.

You just can't fake happiness like this. This kid is out here having the time of his life pic.twitter.com/Xg0ttd8ih9 — Andrew Ziegler (@zieg) 15 de septiembre de 2017

Bueno, pero teniendo en cuenta la cara de pena que tiene Melania el 90% del tiempo y lo mucho que parece pelársela al presidente, no creo que esto sea una sorpresa para nadie.