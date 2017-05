Trump cuestiona la Guerra Civil de EEUU obviando la historia del esclavismo

Desde que ha llegado a la Casa Blanca, Donald Trump ha mostrado cierta admiración por el siglo XIX y por su antecesor Andrew Jackson. Incluso llegó a visitar su tumba en marzo. Este lunes, Trump ha defendido que el que fue 7º presidente de Estados Unidos podría haber evitado la Guerra Civil, restando importancia a una de las causas que provocó el conflicto armado: la esclavitud.

Trump ha elogiado en más de una ocasión a Jackson, con quien llegaron a comparar por su discurso populista. En una entrevista publicada por el diario conservador The Washington Examiner, el presidente estadounidense señaló que ""si Andrew Jackson hubiera llegado un poco más tarde (al poder), no habría habido guerra civil. Era una persona muy dura, pero tenía un gran corazón".

"La gente no se da cuenta, sobre la guerra civil, si se piensa en ello, ¿por qué? La gente no se hace esa pregunta, pero ¿por qué hubo una guerra civil? ¿Por qué no se pudo arreglar eso (antes)?", señaló Trump durante la entrevista.

"Had Andrew Jackson been a little bit later, you wouldn’t have had the Civil War" @realDonaldTrump told @SalenaZito. Full intv at 2pE, Ch124 pic.twitter.com/d7PuRRm7Md — SiriusXMPolitics (@SXMPolitics) 1 de mayo de 2017

La declaración no ha estado exenta de polémica. Los primeros en reaccionar fueron los historiadores y periodistas que se dieron cuenta de que Jackson murió en 1845, 16 años antes de que comenzase la guerra civil, en 1861. Además, el que fue presidente estadounidense tenía 150 esclavos trabajando en su finca de Tennessee.

En este sentido, la nueva declaración de Donald Trump, obvia el problema de la esclavitud, una de las raíces fundamentales para entender el conflicto. Jackson no solo mantenía a los esclavos de su rancho, sino que durante su mandato, denunció la creciente actividad de los abolicionistas que querían poner fin al trabajo esclavo.

No está claro qué quiso decir Trump para defender a Jackson y cómo podría este haber evitado la muerte de 620.000 personas durante la guerra civil. Además, Jackson si que protagonizó uno de los episodios que se considera como precursor de la guerra civil, la "crisis de la anulación", en la que el entonces mandatario amenazó con la fuerza militar al estado de Carolina del Sur para obligarle a pagar impuestos. Aún así, después de la entrevista, reafirmó su postura y twitteó que con Jackson el conflicto nunca hubiera pasado.

President Andrew Jackson, who died 16 years before the Civil War started, saw it coming and was angry. Would never have let it happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2017

También desde Twitter, Chelsea Clinton, la hija de la que fue candidata demócrata Hillary Clinton y el expresidente estadounidense Bill Clinton, contestó a la pregunta de Trump de por qué hubo una guerra civil y señaló que "la respuesta tiene una sola palabra: esclavitud".