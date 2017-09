Trump se niega a sí mismo para evitar relacionar Irma con el cambio climático

Getty

Justicia poética. Miles de ciudadanos de todos los rincones del mundo recurrían la semana pasada a ese tópico literario para señalar una oportuna coincidencia: a su paso por EEUU, los huracanes Harvey e Irma se han cebado con Estados en los que existe una alta concentración de prohombres ricos que, bien por convicción, bien por ser el argumento que mejor encaja con la estrategia de sus grandes negocios, son negacionistas del cambio climático. Esos mismos ciudadanos se preguntaban: ¿podrá la inusitada virulencia de estos fenómenos naturales cambiar la perspectiva de Donald Trump sobre los asuntos del clima?

La respuesta parece que es... NO.

Mientras el sur de EEUU contenía la respiración ante la llegada de Irma, Trump fue el primero en advertir de la inusual fuerza del huracán. “¡El huracán (Irma) parece ser el mayor jamás registrado en el Atlántico!”, tuiteaba entre exclamaciones el pasado miércoles. “El huracán Irma es de unas proporciones épicas, probablemente sea el mayor (huracán) que hayamos visto nunca”, insistía el viernes. Ayer mismo, inspeccionando los efectos del huracán sobre el terreno, el presidente afirmaba que la gente de Florida ha experimentado “algo que podemos decir que nadie había visto nunca antes”.

Hurricane Irma is of epic proportion, perhaps bigger than we have ever seen. Be safe and get out of its way,if possible. Federal G is ready!