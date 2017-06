Trump presume del Canal de Panamá y le recuerdan que se hizo hace 100 años

Las reuniones de Donald Trump con sus homólogos dirigentes y líderes mundiales no terminan de tomar un curso normal. Los apretones excesivamente largos con Emmanuel Macron o colgarle el teléfono al primer ministro de Australia en mitad de la conversación, puedes ser ejemplos de cualquier cosa menos de un buen comportamiento diplomático.

En la reciente reunión con el jefe de Estado de Panamá, Juan Carlos Varela, Trump ha vuelto a demostrar que lo mismo las reuniones de negocios se le daban genial pero en las políticas no tiene ni idea de cómo comportarse.

Esta vez, el presidente de EEUU ha aprovechado el encuentro para presumir de la construcción del Canal de Panamá y echarse flores sobre su buena gestión de la infraestructura. Una infraestructura construida hace UN SIGLO.

"El Canal de Panamá está funcionando bastante bien. Creo que hemos hecho un buen trabajo en su construcción, un muy buen trabajo", dijo Trump mientras se giraba a la derecha para interpelar a Varela: "¿No?".

A lo que el presidente panameño, sin morderse, la lengua ha contestado: "Sí, hace unos 100 años".

No sabemos si lo que Trump ha querido es adjudicarse el mérito de algo que no hizo o si simplemente se saltó algunas clases de Historia en su instituto pero el Canal de Panamá se inauguró en 1914.

Por supuesto, Twitter no ha tardado en llenarse de tweets mofándose del presidente y recordándole algunas de sus otras metidas de pata como la de presuponer que Frederick Douglass, un célebre abolicionista afroamericano, sigue vivo cuando lleva muerto desde 1895.

I can't believe Donald Trump took credit for the Panama Canal like Frederick Douglass wasn't out there with a shovel every day. — Alexandra Erin (@alexandraerin) 19 de junio de 2017

Trump tries to take credit for doing a "good job" w the Panama Canal……the President of Panama reminds him it was built 100 years ago 😂 pic.twitter.com/wGGYly1gou — William LeGate (@williamlegate) 19 de junio de 2017