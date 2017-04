Trump se queda sin financiación para el muro con México...de momento

Una de las piezas clave de la campaña de Donald Trump fue la propuesta de construir un muro en la frontera con México. En cada mitin le preguntaba a su público "¿Quién va a pagar el muro?", a lo que los seguidores vitoreaban sin dudar "¡México!". Ahora bien, estar en campaña no es lo mismo que gobernar.

Aunque Trump ha insistido en que no ha cambiado de postura, el presidente de Estados Unidos ha fracasado en su intento de que los próximos presupuestos generales incluyan el pago del muro, una medida que necesitaba para financiarlo a corto plazo, antes de que se cumpliese su idea inicial, de que México lo pagase. Este viernes a medianoche cumple el vencimiento para que el Congreso y la Casa Blanca, que tienen posturas enfrentadas, tomen una decisión acerca de los presupuestos con el objetivo de evitar el cierre del gobierno federal.

Los demócratas han amenazado en más de una ocasión con bloquear el proyecto de ley siempre y cuando el dinero público estuviese destinado a la financiación del muro con México. Trump tampoco ha convencido a su propio partido, de que los 20.000 millones de dólares que cuesta la pared, esté incluido en los presupuestos.

Los más críticos han sido los gobernadores republicanos en estados fronterizos, donde hay grandes poblaciones hispanas. Además, son conscientes de que el tema puede acarrear una crisis política entre Congreso y Casa Blanca.

Desde su cuenta de Twitter, Donald Trump dejó claro este martes, que no había cambiado su idea sobre la construcción del muro. "No deje que los falsos medios te digan que he cambiado mi posición sobre el muro, que se construirá y ayudará a detener las drogas, el tráfico de personas, etc.", señaló.

Don't let the fake media tell you that I have changed my position on the WALL. It will get built and help stop drugs, human trafficking etc.