Trump ha bloqueado a Chrissy Teigen en Twitter por estas cinco palabras

Getty.

Chrissy Teigen no soporta a Trump. Solo hay que echar un ojo a su Twitter para comprobarlo.

"— ¡Tenemos que mantener al mal fuera de nuestro país!

— ¿A qué hora te llamamos a tu Uber?".

Y no pienses que se trata de algo reciente, la modelo lleva troleándole desde mucho antes de que fuera presidente.

Just realized I am at a Starbucks inside a trump building. I knew it smelled psychotic and racist here. — christine teigen (@chrissyteigen) 9 de mayo de 2011

"Me acabo de dar cuenta que estoy en un Starbucks dentro de un edificio de Trump. Ya sabía yo que olía a psicótico y racista aquí".

Pero parece que finalmente Teigen ha logrado romperle un poquito el corazón a Trump con solo cinco palabras. Tanto, que el presidente ha decidido bloquearla en Twitter para que no pueda volver a hacerle daño.

After 9 years of hating Donald J Trump, telling him "lol no one likes you" was the straw pic.twitter.com/MhZ6bXT1Dp — christine teigen (@chrissyteigen) 25 de julio de 2017

"Después de 9 años odiando a Donald J Trump, decirle 'lol, no le gustas a nadie' ha sido la gota que ha colmado el vaso".

Muchos usuarios no han perdido el tiempo en felicitarla por tal proeza.

trump be hitting that block button like pic.twitter.com/QmnBvspJ8g — ryan smith (@ryansmithrs_) 25 de julio de 2017

"Trump debe estar apretando el botón de bloquear así".

"Felicidades".

Al fin y al cabo, una no logra ser bloqueada por el presidente de los Estados Unidos así como así.

Welcome to the club! Lemme know if you want a button pic.twitter.com/ZFhZ23ZOPW — Mike Denison (@mikd33) 25 de julio de 2017

"¡Bienvenida al club! Avísame si quieres".

Obviamente, no es la primera el conseguirlo, que a Trump esto de bloquear le pone bastante.

Welcome! I'll teach you the secret hand shake! — Danny Zuker (@DannyZuker) 25 de julio de 2017

"¡Bienvenida! Te enseñaré nuestro apretón de manos secreto!".

Pero todavía va a tener que esforzarse bastante si quiere llegar al nivel del actor Bob Clendenin, que tiene la colección al completo.

Hate to brag, but have either of you collected all 4? #winning pic.twitter.com/KqoU6mPQnG — bob clendenin (@bobclendenin) 25 de julio de 2017

"Odio fardar, ¿pero ha conseguido alguno de vosotros coleccionar los 4?