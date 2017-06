Lo que Trump le dijo a una reportera, y por lo que todos le acusan de machista

La periodista irlandesa Caitriona Perry estaba tan tranquila en el Despacho Oval cubriendo un acto de Donald Trump, cuando de pronto se convirtió en la protagonista de la función y en la diversión del presidente.

El multimillonario estaba llamando por teléfono al nuevo primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, para felicitarle por su nuevo cargo.

En esta conexión transatlántica había presentes varios medios de comunicación del país insular. Entre ellos estaba Perry, corresponsal en Washington desde 2014 de la RTÉ, la radiotelevisión pública del país.

Trump no debía estar muy interesado en la conversación ya que, cuando vio a la periodista, decidió interrumpir la llamada con Varadkar y pedirle que se acercara a él.

Podía haber sido el momento perfecto para felicitarle por su labor como corresponsal durante los últimos años, pero Trump prefirió hacer un comentario sobre su imagen y prejuzgar, de paso, su actitud.

“Estoy con Caitriona Perry”, le dice Trump al primer ministro irlandés, “tiene una sonrisa muy bonita; seguro que te trata bien”.

Ante tal comentario machista, Perry no pudo hacer otra cosa que aguantar con cara agria el monumento mientras sus compañeros le reían la gracia al presidente.

No sabemos por qué Trump decidió sacar a escena a Perry y no a otra persona. Tampoco sabemos si Trump le hubiese dicho a un corresponsal varón que tiene una sonrisa bonita y que trata bien a su primer ministro.

Lo que sí está claro es que Perry es una profesional con grandes facultades y que, como no podía ser de otra forma, los tuiteros aprovechado para reprocharle a Trump su machismo.

"Vídeo tutorial de acoso sexual."

Creepy old man does a perv demo for the cameras... https://t.co/mFfzKEBuYr

"Hombre mayor extraño hace una demostración pervertida para las cámaras."

This should bring chills to anyone who has ever had to work with a man like this. https://t.co/VSOyMuMRbg