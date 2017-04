Trump lanza un ataque con misiles contra Siria tras la agresión química

Trump ha dado un paso al frente en el conflicto sirio. En respuesta al ataque químico que tenía lugar a principios de semana en Siria, el presidente de EEUU ordenaba hace unas horas un ataque con más de 50 misiles contra una de las principales bases aéreas de El Asad.Trump ha afirmado en un discurso televisado lo siguiente: "Esta noche ordené un ataque militar dirigido sobre la base aérea siria desde donde fue lanzado el ataque químico. Es de interés para la seguridad nacional de Estados Unidos prevenir y evitar la difusión del uso de armas químicas mortales”.

U.S. destroyer USS Ross fires Tomahawk missiles during strikes on a Syrian airfield. More in our live blog: https://t.co/kQoiJKZyUo pic.twitter.com/kWIBhs2mmN