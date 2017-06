Trump: “No hubo colusión, no hubo obstrucción. Estoy dispuesto al 100% a testificar”

40 horas. Eso es lo que le ha durado la flema presidencial a Donald Trump. La flema o el respeto a la disciplina recomendada por sus asesores en comunicación. Han sido 40 horas de mutismo desde el demoledor testimonio del exdirector del FBI, James Comey, ante el Comité de Inteligencia del Senado. Pero esta madrugada el volcán Trump ha vuelto a eructar en Twitter.

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker!