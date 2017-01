Trump anuncia la inminente construcción del muro

Donald Trump no ha querido esperar más días para poner la primera piedra de su ansiado muro entre México y EEUU. El presidente anunció en su cuenta de Twitter que este miércoles firmará la orden ejecutiva para poner en marcha su construcción.

El anuncio coincide además con la visita a Washington del Ministro de Exteriores mexicano, Luis Videgaray, que viaja para preparar la futura visita del presidente Enrique Peña Nieto. La firma del decreto sin duda podría complicar la visita de Nieto ya que, durante su campaña, Trump aseguró que México se encargaría de pagar el muro, cosa que el presidente mexicano se ha esforzado en negar una y otra vez. Parece que, al igual que hiciera a finales de agosto con su visita relámpago, el magnate republicano tratara de humillar públicamente a su vecino.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!