Las claves para entender por qué Trump renegociará el TLCAN con México

Tendrán que cambiarlo bastante, porque si no no se entiende que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya decidido ahora renegociar el TLCAN (NAFTA por sus siglas en inglés), después de haber amenazado hace unos meses con cancelarlo. Lo calificó como "el peor acuerdo comercial de la historia".

Lo que no se sabe muy bien es cuáles serán exactamente las líneas maestras de la modificación del acuerdo de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos que ya tiene 23 años.

Aunque las conversaciones se manteían de manera extraoficial, el pasado jueves, el gobierno estadounidense anunció oficialmente que iniciarán las negociaciones con una carta al Congreso. El representante comercial del gobierno Robert Lightizer anunció que habrá 90 días de conversaciones con el legislativo y la opinión pública antes de la renegociación, que arrancará el 16 de agosto.

México y Canadá expresaron su optimismo sobre la renegociación.

En las conversaciones paralelas viene participando NatLaw, una organización que estuvo en el primer borrador del TLCAN y que, en el momento de esta entrevista, estaba copperando con el Ministro de Economía mexicano en la búsqueda de un nuevo acuerdo que satisfaga a las tres partes.

Su presidente saliente, Boris Kozolchyk, explica a PlayGround que el giro de Trump, de querer cancelar a renegociar el pacto, puede tener que ver con que "ha recibido fuertes presiones de estados como California, Kansas. Texas, Arizona y otros que son los mayores exportadores en México".

Para Kozolchyk, el potencial industrial, tecnológico, agrícola y financiero de Estados Unidos, junto con las industrias especializadas en exportación y agricultura de México, así como un perfil de Canadá en medio de los dos, propicia que la renegociación del pacto sea la mejor de las soluciones.

"Cancelarlo causaría pérdidas enormes a las tres partes, millones de empleos y miles de millones de dólares de intercambio se perderían", asevera Kozolchyk.

Un tren de carga para generar empleos

Para mejorarlo, afirma que habrá que "prestar atención a algunos intercambios injustos que benefician a una parte más que a las otras, a los abusos normativos de los países de origen, trabajos irregulares o dumping". "El nuevo marco tendrá que intentar que la integración regional genere trabajos bien pagados para los tres miembros".

La creación de una línea ferroviaria de mercancías para los países del TCLAN que sea eficiente peude ser una de las claves de un mejor funcionamiento futuro según Kozolchyk. "Generaría empleos bien pagados en su construcción, en la tecnología de desarrollo y en los sectores financieros", afirma.

El crecimiento industrial de México gracias a una mano de obra barata a costa de menos fábricas en Estados Unidos y el déficit comercial de la superpotencia con respecto a su vecino del sur habían llevado a Trump a despreciar el acuerdo.

Pero las críticas al pacto también llegan de otros lados. La ONG ecologista Sierra Club alertó en un comunicado que la carta enviada al Congreso sobre la renegociación "no incluye detalle alguno sobre cómo arreglaría un acuerdo que ha socavado protecciones ambientales, eliminado trabajos, reducido salarios, contaminado el aire, el agua y contribuido al cambio climático", informó The New York Times.

Desde México, una corriente de opinión soberanista y contraria a Trump preferiría que el país se abriera más al comercio con otros países latinoamericanos y dejara de depender económicamente de los vecinos norteamericanos.