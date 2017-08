Trump advierte a Corea del Norte de que "la opción militar está completamente lista"

La escalada verbal sigue subiendo de tono, como en toda pelea de gallos. Lejos de retractarse o de intentar rebajar el acento belicista de sus declaraciones de mitad de semana, Trump sigue elevando la temperatura de sus palabras, colocando el foco en la agresión militar como una opción cada vez más posible.

Si el martes el madatario estadounidense amenazaba a Corea del Norte con “una furia y un fuego jamás vistos en el mundo”, ayer Trump volvía a hacerse notar en Twitter con una nueva advertencia: “La opción militar está completamente lista”.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!