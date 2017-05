Trump acaba de firmar un megaacuerdo de venta de armas con... Arabia Saudí

Donald Trump fue a Riad a hablar de negocios y cerrar acuerdos. El presidente norteamericano firmó este fin de semana el mayor contrato armamentístico de la historia de Estados Unidos bajo la friolera cifra de 110.000 millones de dólares (98.000 millones de euros).

Tanques y helicópteros para la seguridad fronteriza, barcos para la seguridad costera, aviones de recolección de inteligencia, un sistema de radar de defensa antimisiles, bombas guiadas por láser y municiones. Todo está en el acuerdo entre Riad y Washington, según el Departamento de Estado. Para Sean Spicer, secretario de prensa de la Casa Blanca, se trata sin duda del mayor acuerdo armamentístico individual de la historia de EEUU.

In Saudi Arabia @POTUS has just completed largest single arms deal in US history, negotiating a package totaling more than $109.7 billion