El hijo de Trump se reunió con una abogada rusa que le prometió información contra Clinton

Las aguas de la trama rusa ya han llegado hasta los primeros miembros de la familia de Donald Trump. El hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., se reunió con una abogada vinculada al Kremlin, Natalia Veselnitskaya, durante la campaña presidencial de 2016, según han revelado cinco asesores de la Casa Blanca a The New York Times.

¿El motivo? Le habían prometido que durante aquel encuentro, al que también asistió el yerno del mandatario estadounidense, Jared Kushner, y su entonces jefe de campaña, Paul Manafort, le ofrecerían información que socavaría a la candidata demócrata, Hillary Clinton.

El hecho de que Trump Jr. haya reconocido en un comunicado la existencia de la reunión, que tuvo lugar el 9 de junio, aviva las sospechas que llevan meses publicándose en medios de todo el mundo. Moscú y el equipo de campaña del ahora presidente de EEUU podrían haberse coordinado para alejar a Clinton de la presidencia.

Sin embargo, parece que este controvertido encuentro no acabó siendo útil para el hijo mayor de Trump. Según ha asegurado en el comunicado, la abogada no poseía datos de valor. A pesar de que había dicho tener "información de que individuos conectados a Rusia estaban financiando al Comité Nacional Demócrata y apoyando a Clinton, sus declaraciones eran vagas, ambiguas y no tenías sentido".

Así que el encuentro que tenía que poner en jaque a la candidata demócrata se convirtió en una conversación de poca importancia para Trump Jr. Hablaron sobre la Ley Magnitsky, con la cual EEUU sanciona a violadores de los derechos humanos rusos, y sobre la política del Kremlin que prohíbe a ciudadanos estadounidenses adoptar huérfanos rusos. Algo que ha llevado a Trump Jr. a alegar que la falsa promesa de ofrecerle "información útil" sobre Clinton fue un cebo que tenía como objetivo atraerle a hablar con la abogada.

Pero por mucho que construya un escudo de excusas aparentemente infranqueable, por el momento se desconoce si Veselnitskaya acabó ofreciéndole información reveladora. Una posibilidad que tiene aún más sentido si se tiene en cuenta que el encuentro tuvo lugar cinco días antes de que el Comité Nacional Demócrata (CND) anunciara que había sufrido un ataque cibernético, cuya autoría se atribuyó a los hackers rusos.

Otro hecho que provoca que sus palabras sean difíciles de creer es que ya ha ofrecido tres versiones distintas sobre el tema. Primero prometió que el encuentro nunca había tenido lugar. Después aseguró que había participado en él pensando que hablarían de las adopciones a niños rusos. Y ahora, que se desarrolló después de que un "conocido" del concurso Miss Universe de Trump, que se celebró en Moscú, le dijera que la abogada "podría tener información útil para la campaña".

Esta revelación ha surgido después de que Wall Street Journal desvelara en dos exclusivas que los republicanos contactaron con los hackers rusos para obtener los correos electrónicos eliminados de Clinton. Una revelación que, junto a la última que ha conocido el mundo, se suma a la lista de indicios que podrían probar que Trump y su séquito llegaron al Despacho Oval gracias a interferencias extranjeras.