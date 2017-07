El argumento que Trump acaba de esgrimir para defender a su hijo

Ante la tormenta de críticas que están cayendo sobre su hijo, Donald Trump ha saltado a la arena en defensa de la familia.

Los correos electrónicos a través de los cuales se organizó la reunión entre Trump Jr. y la abogada vinculada al Kremlin, Natalia Veselnitskaya, son la evidencia más firme de que Trump y su séquito podrían haber llegado al Despacho Oval gracias a una interferencia rusa.

Es una sospecha que, después de que se propagara imparable por todo el mundo , ha llevado al presidente de EEUU a negar otra vez la existencia de la trama rusa, que lleva meses catalogándola de "caza de brujas". Así lo hizo ayer en una entrevista con el fundador de la cadena Christian Broadcasting Network (CBN), Pat Robertson, al alegar que su homólogo ruso, Vladimir Putin, prefería que la candidata demócrata, Hillary Clinton, se hubiese hecho con la presidencia.

"Somos el país más poderoso del mundo y cada vez somos más fuertes porque soy una persona muy militar. Por ejemplo, si Hillary hubiese ganado nuestros militares estarían diezmados. Por eso pregunto, ¿por qué Putin me querría a mí? Desde el primer día he querido un ejército fuerte, y él no quiere ver eso", dijo Trump.

A pesar de que en los últimos meses el espectro del entendimiento entre el mandatario ruso y el estadounidense ha parecido ser positivo, también aseguró que hay un abanico de políticas en las que difieren. "Estamos produciendo carbón, estamos produciendo gas natural y estamos practicando fracking. Todas las cosas que él odia. Pero nadie menciona eso", recordó.

En otra entrevista con Reuters, sus palabras fueron únicamente proyectadas para excusar a su hijo. Sentado en el sillón de su despacho, aseguró que no le culpaba por haber participado en la reunión. "Creo que mucha gente habría celebrado esa reunión", dijo sin querer tener en cuenta que, en realidad, ese encuentro podría haber cambiado el transcurso de las elecciones. "Mucha gente y muchos profesionales políticos, dijeron que todo el mundo lo hubiese hecho", añadió.

También aprovechó el momento ante el foco de los medios de comunicación para garantizar que no tuvo constancia de la reunión hasta que estalló el escándalo hace menos de una semana. Aunque su declaración carece de verosimilitud después de que la CNN publicara ayer un vídeo rodado en las vísperas al certamen Miss Universe EEUU de 2013. En éste aparecen algunas de las personalidades cruciales en la planificación la reunión del 9 de junio de 2016 y el mismo Trump.

Con la intención de acallar lo que él denomina falsos rumores, explicó en la misma entrevista en la Casa Blanca que incluso había llegado a preguntar a Putin si el Kremlin se había entrometido en las elecciones.

"Le dije: '¿lo hiciste?' Y él dijo: 'no, no lo hice. Por supuesto que no'. Entonces se le pregunté por segunda vez de forma distinta y dijo: 'en absoluto'", dijo Trump.