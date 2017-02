Trump 0 - Jueces 1: un tribunal falla en contra del veto migratorio de Trump

La primera gran derrota de Donald Trump como presidente de EEUU acaba de producirse en los tribunales. Un tribunal de apelaciones ha fallado este jueves en contra de la restauración del veto impuesto por el presidente, que prohíbe la entrada a inmigrantes de 7 países de mayoría musulmana. Así, la medida de Trump seguirá bloqueada por el momento.

La decisión unánime se ha tomado por tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones que han reconocido como apropiada y legal la restricción temporal emitida por el juez James Robart, del distrito federal del estado de Washington. El fallo emitido significa que las personas con visado procedentes de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen pueden seguir entrando en el país.

Con su dictamen, los jueces consideran que "el Gobierno no ha señalado ninguna prueba de que cualquier extranjero de cualquiera de los países mencionados en la lista haya perpetrado un atentado terrorista en EEUU".

Casi inmediatamente después de emitir la decisión, Trump tuiteó un enfadado "Nos vemos en la corte. ¡La seguridad de nuestra nación está en juego!". En declaraciones a los medios, Trump ha calificado el fallo de "decisión política".

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!