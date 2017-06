EEUU se ocupa de interrogar a presos torturados por los Emiratos Árabes en prisiones secretas

"Podíamos oír los gritos. Todo el mundo está asustado. Casi todos están enfermos y los que no, están al borde de la muerte. Cualquiera que se queja es enviado directamente a la cámara de tortura", dijo a Associated Press (AP) uno de los hombres que fue víctima de la red de prisiones que ha sembrado el terror en el sur de Yemen.

Él es uno de los cientos de hombres que han desaparecido a raíz de la persecución de militantes de al-Qaeda y que posteriormente han acabado en estas cárceles en las que imperan los abusos y las torturas, según ha revelado una investigación de AP tras hablar con varias víctimas e implicados. Una de las despiadadas prácticas consiste en atar al prisionero a un asador que gira sobre si mismo encima de una hoguera.

Las 18 prisiones que halló la agencia de noticias están dirigidas por los Emiratos Árabes, que forma parte de una coalición, liderada por Arabia Saudí, que durante los últimos dos años ha ayudado al gobierno de Yemen a combatir a los rebeldes en su guerra civil. Aunque esta investigación también ha sacado a la luz evidencias que apuntan a que Estados Unidos, que recibe apoyo de la misma alianza para capturar a miembros de la rama de al-Qaeda en el país, podría tener parte de responsabilidad.

Getty Images

Funcionarios estadounidenses de defensa reconocieron que las fuerzas norteamericanas han estado implicadas en interrogatorios en Yemen y que los dirigentes del ejército tenían constancia de las denuncias de tortura. A pesar de que aseguraron que los abusos no se perpetraron en su presencia, podrían haber participado de forma indirecta, con la ocultación.

Como explicaron a la agencia de noticias los funcionarios estadounidenses y el general yemení Farag Salem al-Bahsani, las fuerzas estadounidenses envían preguntas a los Emiratos Árabes para después recibir respuestas en forma de documentos o vídeos. El mismo general también alertó de que EEUU hizo llegar a sus aliados árabes una lista de los sospechosos más buscados, muchos de los cuales fueron posteriormente arrestados.

En otras palabras, EEUU pregunta y los Emiratos Árabes tortura.

A pesar de que al mismo tiempo, Al-Bashani garantizó que los prisioneros no eran posteriormente entregados a EEUU y de que subrayó que los informes de tortura son "exagerados", abogados y familiares de las víctimas han denunciado la desaparición de casi 2.000 hombres en estas prisiones reclamando respuestas.

Los que un día estuvieron detenidos en una cárcel situada en el aeropuerto de Riyan, describieron a AP el infierno que les tocó sufrir viviendo hacinados en contenedores de transporte en los que estaban rodeados de heces, con los ojos tapados durante semanas y aguantando golpes, agresiones sexuales y torturas en el asador. Unos despiadados actos que, en algunas ocasiones, ocurrieron cuando las fuerzas estadounidenses se encontraban a unos metros, de acuerdo con un miembro de Hadramawt Elite, la fuerza de seguridad yemení impulsada por los Emiratos Árabes.

A pesar de todas las pruebas que ha extraídas en la investigación, Emiratos Árabes no reconoció a AP estas acusaciones. "No hay centros de detención secretos y no se tortura a prisioneros durante los interrogatorios".