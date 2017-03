Torturan hasta la muerte a dos transgénero paquistaníes en Arabia Saudí

Este martes, dos mujeres transgénero paquistaníes, Amnas y Meeno, fueron torturadas hasta la muerte en Arabia Saudí por ir vestidas de mujer en público. Algo que en el país se considera un delito.

La atrocidad, presuntamente cometida por la policía de Arabia Saudí, ocurrió cuando allanaron una casa en la que se estaba celebrando una reunión. Una vez tuvieron entre sus manos a estas dos mujeres nativas de Jaiber Pajtunjuá, las metieron dentro de unos sacos y las llevaron a prisión para golpearlas sin cesar.

Un sufrimiento que no terminó hasta que les arrancaron la vida.

Otras 33 transgénero que estaban en el interior de la vivienda fueron detenidas por el mismo "delito". Aunque, después de pagar una multa de 150.000 riales liberaron a 11 de ellas, mientras que las otras 22 siguen en la cárcel, de acuerdo con el activista que defiende los derechos de las transgéneros, Qamar Naseem.

"La mayoría de las arrestadas son de Jaiber Pajtunjuá. Torturar a las personas después de llevarlas en bolsas y golpearlas con palos es inhumano"

Presuntamente, la policía las metió dentro unos saco y las llevó a prisión para golpearlas

"Nadie está ahí para salvarlas, ya que la vida de una transgénero no tiene ningún valor para nadie, ni siquiera para nuestro gobierno", reconoció Naseem, que también dijo que había contactado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que estaba esperando su respuesta.

La pérdida de estas dos mujeres también la lamentó otra transgénero llamada Farzana, quien le dijo a The Express Tribune que, en el caso de que hubiesen delinquido, les tendrían que haber llevado a los tribunales y no golpearlas como si no fueran personas.

[Vía The Express Tribune]