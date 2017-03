Tom Pérez: la débil baza de los Demócratas para hacer frente a Trump

Cuando Tom Pérez ganó las elecciones para ser el nuevo presidente de la Convención Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés), dijo que se convertiría en "la peor pesadilla de Trump". Pero eso lo dijo él. Trump no tardó en contestarle en un tuit en el que disparó que los Demócratas no podían haber elegido mejor a su líder, porque los suyos, los Republicanos, les iban a seguir barriendo.

Congratulations to Thomas Perez, who has just been named Chairman of the DNC. I could not be happier for him, or for the Republican Party!