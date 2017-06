Terroristas atacan el Parlamento de Irán y el mausoleo de Jomeini

Fotografía de un policía en el Parlamento iraní tras los ataques

Al menos 7 personas han muerto en un ataque armado al Parlamento de Irán y un ataque suicida en el mausoleo del Ayatolá Jomeini. Los dos atentados se han producido en la capital del país, Teherán, con tan solo media hora de diferencia.

De acuerdo a la televisión estatal, cuatro asaltantes armados con pistolas y rifles AK-47, han irrumpido en el edificio del Parlamento matando a 7 personas. Un periodista que se encontraba en ese momento en el edificio ha relatado a Reuters que vio "a dos hombres disparando al azar".

Pictures of the vicinity of the Parliament in #Tehran where hostage situation is ongoing #Iran pic.twitter.com/GOXzs3Ynfg