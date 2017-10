El terrorífico audio de Harvey Weinstein intentando que una modelo entre en su habitación

Harvey Weinstein ha caído tan deprisa que todavía no ha tenido tiempo ni de desempolvarse la chaqueta. En cuestión de días ha pasado de ser uno de los productores mejor posicionados de Hollywood a que su propia empresa decidiera echarle por las infinitas acusaciones de acoso sexual que llevaban décadas en la sombra.

En un momento, la caja de pandora estaba abierta, y decenas de actrices entre las que están Angelina Jolie, Rose McGowan o Gwyneth Paltrow han expresado públicamente haber sido víctimas sexuales de Weinstein.

Exceptuando alguna que otra columpiada como la de Lindsay Lohan, que ha subido un vídeo (ya eliminado) justificando al productor, y a los que h an preferido cerrar el pico y no meterse en líos, la mayoría de celebrities se ha posicionado ya contra Weinstein y a favor de sus víctimas. Incluso su mujer ha hecho público que va a divorciarse de él.

Si todavía queda por ahí algún incrédulo que pone en tela de juicio todos los dedos que señalan Harvey Weinstein, The New Yorker ha hecho pública una grabación de la policía en la que se le puede escuchar reconociendo haber tocado sin su consentimiento a la modelo y aspirante a actriz Ambra Battilana Gutierrez, al mismo tiempo que intenta forzarla a entrar en su habitación de hotel mientras ella se resiste.

Después de que Weinsten la tocara inapropiadamente y subiera su falda, la modelo acudió a la policía, que le propuso que colaborara con ellos para cazar al productor. En la grabación se puede escuchar como Weinstein se disculpa por haberse propasado con ella cuando ella le recuerda la situación, pero no deja de insistirle que entre a su habitación de hotel y le espere dentro del cuarto de baño mientras él se ducha.

A pesar de que ella está claramente asustada y le dice que no quiere pasar, él no para de presionarla haciendo uso de su poder para que acceda. Aunque Gutierrez había acordado con la policía que entraría con él y le habían asegurado que no correría ningún peligro, finalmente no se vio capaz por el miedo que sentía ante la idea de quedarse encerrada con él.

[Vía Vulture]