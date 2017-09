Un juez autoriza las pseudoterapias de conversión de homosexuales en Brasil

La OMS retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades en 1990 y las terapias de conversión dejaron de tener sentido. Si es que alguna vez lo tuvieron.

Las terapias de reparación o de reorientación sexual son un procedimiento poco ético que patologiza una opción sexual y a menudo suele estar impartido por organizaciones con profundos tintes homófobos. Sin embargo, siguen siendo legales en la mayoría de países.

Solo tres Estados prohibían expresamente este tipo de prácticas: Brasil, Ecuador y Malta.

Hasta ahora. El pasado viernes, Waldemar Claudio de Carvalho, un juez de Brasilia, desafió a las leyes de su país y dictó una sentencia en la que autorizaba la aplicación de terapias de conversión a homosexuales brasileños.

Esta pseudociencia está prohibida por la resolución 01/99 del Consejo Federal de Psicología de Brasil. Según el auto del juez, no se debe impedir a los psicólogos “promover estudios o atención profesional, de forma reservada, en relación a la (re)orientación sexual, garantizándoles así, la plena libertad científica sobre la materia, sin cualquier censura o necesidad de licencia previa”, de forma privada y sin publicitarse.

El Consejo Federal de Psicología de Brasil no ha tardado en responder a través de un comunicado en el que denuncia que la decisión "abre la peligrosa posibilidad de utilizar terapias de reversión sexual" y prometió impugnarla legalmente."No hay manera de curar lo que no es una enfermedad", declaró a The Guardian el presidente del consejo, Rogério Giannini. “No es un debate académico serio, es un debate ligado a posiciones religiosas o conservadoras", añadió.

Las protestas han llegado también a las redes sociales, donde bajo el hashtag #curagay decenas de personas mostraron su rechazo a la medida.

