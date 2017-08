Taylor Swift ha borrado todas sus redes sociales y nadie sabe por qué lo ha hecho

Getty.

18 de agosto de 2017, 11:00 am en el horario del noreste americano: Taylor Swift desaparece súbitamente de Internet.

Su Twitter.

Su Instagram.

Su Tumblr.

Su Facebook.

E incluso su web.

Ni una foto, ni un tuit, ni un post. Swift se ha cargado toda su presencia en redes sociales de un plumazo, y nadie sabe a ciencia cierta por qué.

Taylor Swift casually crashing the internet. — pisheshi. (@danielamlis) 18 de agosto de 2017

"Taylor Swift rompiendo Internet en plan casual".

Sus fans entraron en pánico.

I WOKE UP LITERALLY 7 MINUTES AGO WHAT IN THE WORLD IS GOING ON WITH TAYLOR SWIFT. — jordyn :) (@jordynkrusee) 18 de agosto de 2017

"Me levanté literalmente hace siete minutos. Qué demonios está pasando con Taylor Swift".

Y, en poco tiempo, todo el mundo empezó a maquinar sobre los motivos que podrían ocultarse detrás de esta decisión. Estas son las principales teorías que están corriendo en los últimos días por la red.

1) Está a punto de publicar un nuevo álbum.

Lógicamente, esta es la teoría favorita de todos los fans, y no es nada descabellada, a decir verdad. Swift ya eliminó su web de la red antes del lanzamiento de Red en 2012 y de 1989 en 2014.

Twitter se ha llenado de mensajes de fans colocados de emoción, y el hastag #T6, haciendo referencia al que sería su sexto disco, es tendencia.

On the 3 year anniversary of @taylorswift13 announcing '1989,' she has deleted all her social media accounts and this is me. #TS6ISCOMING pic.twitter.com/EaxErhjBZg — Tiffany Taylor (@_tiffanytaylor) 18 de agosto de 2017

En Reddit, algunos usuarios con demasiado tiempo libre han encontrado frases escrutas en el código fuente de la web que ellos han interpretado como un mensaje cifrado de la cantante para confirmar esta teoría.

There's a JS script on Taylor Swift's website making the background black - "ivegotablankspace." #TS6IsComing pic.twitter.com/U5jbmVEq1H — Pop Crave (@PopCrave) 18 de agosto de 2017

No sé, yo lo veo pillado con pinzas, pero who knows.

2) Ha sido víctima de un hackeo.

Aunque muchos famosos optan por resetear su imagen pública cargándose su contenido en redes sociales antes de anunciar algo importante, es extraño que Swift, además de borrar sus publicaciones, se haya marcado un infollow masivo y haya dejado de seguir a todas las cuentas que seguía. Ningún famoso hace eso cuando busca un lavado de cara de su presencia online.

Hay quien ha reclamado la autoría de este supuesto hackeo, aunque lo cierto es que, teniendo en cuenta que el equipo de Swift es capaz de gestionar una violación de copyright 3,5 segundos después de que se cometa, cuesta creer que un hacker haya podido reventar una por una todas las redes sociales de la artista sin que nadie pudiera detenerlo.

3) Está harta de sus redes sociales.

Muchas veces, la explicación más sencilla es la correcta. Puede que a los fans esta sea la idea que menos les motive, pero no por eso deja de ser una posibilidad. ¿Y si Swift ha desaparecido de Internet porque está harta de las redes sociales?

Swift lleva todo el año siendo bastante menos activa que de costumbre en sus redes sociales, y acaba de enfrentarse a un juicio por acoso sexual, quizás realmente necesita desconectar, en la medida de lo posible, de "ser Taylor Swift".

4) Ha hecho las paces con Katy Perry.

Pop Crave, una cuenta de Twitter bastante popular, publicó (y después eliminó) una captura de pantalla anterior a que Swift eliminase su perfil de Twitter en el que se veía como acababa de comenzar a seguir a Katy Perry. Algunos fans (los más motivados de cada casa) interpretaron el gesto como el fin del beef entre ambas cantantes, y lo leyeron como una pista que la cantante había dejado antes de dejar las redes sociales insinuando que podría actuar con Perry en los VMAS de este año.

"La BBC ha dicho que Katy Perry y Taylor Swift podrían dar una actuación sorpresa en los VMAS 2017 el próximo día 27. ¡Retuitea si esperas que sea cierto!".