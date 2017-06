Tatuarse pecas en la cara es la nueva moda... y no sabemos si nos gusta o no

Hay una cosa que siempre me sirve para espabilar y salir de la miseria en mis momentos de dramón bisemanales. Abro Google, miro esta fotografía y pienso, "Tía, la vida puede ser dura, pero nunca será tan dura como el perfilador de labios de la ex de Eminem".

Aunque duela en los ojos y en el gusto, durante muchos años lo de llevar los labios perfilados de oscuro (incluso con lápiz de ojos negro) y pintados con un pintalabios claro (en los casos más dramáticos, nacarado) era la makeup trend más arriesgada de la era pre YouTube. La vida antes de los tutoriales de belleza no era fácil, amigas.

Por aquel entonces ya se estilaba esto de la micropigmentación y el "maquillaje permanente", por lo que muchas mujeres se tatuaron el perfil de los labios siguiendo la tendencia de la época, y llevando permanentemente la boca delineada al más puro estilo Sharpie.

Tatuarse el maquillaje es algo que merece ser reflexionado, sobre todo si lo que nos vamos a hacer se trata claramente de una moda pasajera. Lo que ahora nos encanta, puede darnos pura urticaria 10 años después (trust me, lo dice una que lució muy orgullosa el outfit de minifalda por encima del pantalón), así que cuando me he encontrado con esta nueva moda de tatuarse pecas, he entrado en wondering mood: me parece mono, pero al mismo tiempo no me parece muy buena idea.

Que no se me entienda mal. Que cada uno se haga lo que le dé la santa gana, que para eso su cuerpo es suyo. Si las pecas te han flipado toda la vida, pero nunca las has tenido, go for it. Si las pecas te fascinan desde hace seis meses cuando todas las blogueras empezaron a hacer vídeos de maquillaje pintándoselas...

Pues igual tatuártelas en la cara no es el mejor plan.

Aunque estoy un poco contrariada, porque hay que reconocer que queda DEMASIADO BIEN.

Joder, las hay incluso de arcoíris.

Ay, cada vez estoy más confusa.

En las redes parece que tampoco ha cuajado del todo esta nueva tendencia.

Freckle tattoos looks disgusting and nothing like freckles — Loser (@AmyKelly_01) 15 de junio de 2017

"Los tatuajes de pecas sientan fatal y no parecen pecas en absoluto".

People are getting freckle tattoos?? Wtf. Man I have freckles EVERYWHERE trust me, they're not that big a deal — Julia🌻 (@juliashleyy) 15 de junio de 2017

"¿La gente se está haciendo tatuajes de pecas? Pero qué coño... Tío, tengo pecas POR TODAS PARTES, creeme, no son para tanto".

Okay freckle tattoos are a thing & as absurd as it sounds I'm actually fighting off the desire to get some #neverwould #orwouldi — Taylor Holmes (@tayholmess) 15 de junio de 2017

"Ok, los tatuajes de pecas se han puesto de moda y por muy absurdo que suene ahora mismo estoy luchando contra el deseo de tener unos #nuncaloharía #oquizásí".

why are people getting freckle tattoos? you look dumb — a.bell (@ashleykatebelll) 15 de junio de 2017

"¿Por qué la gente se está haciendo tatuajes de pecas? Te hacen parecer tonto".

finding out freckle tattoos are a thing pic.twitter.com/pol92twMXA — abbey (@dragqueenvibes) 15 de junio de 2017

"Al enterarme de que los tatuajes de pecas son una moda".

Anyway, si la teoría es cierta y solo duran unos tres años, perfecto. Aunque eso me recuerda mucho a aquellos tatuajes que la gente se hacía cuando yo era pequeña y que supuestamente duraban solo unos cuantos años para luego desaparecer. Resulta que en lugar de desaparecer, solo se convertían en una especie de manchurrón...