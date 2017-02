Eleven, la niña mágica de 'Stranger Things', ficha por una de las agencias de modelos más prestigiosas

Desde que el año pasado se estrenara Stranger Things, muchos han sido los que han quedado atrapados por el magnetismo que desprende Millie Bobby Brown, la actriz que interpreta a Eleven, la niña con poderes sobrenaturales. También las grandes marcas de moda.

Con tan solo 12 años, Millie ha demostrado desenvolverse mejor que bien no solo delante de las cámaras, sino también en el mundo de la moda. Y ha conseguido captar la atención de grandes firmas como Louis Vuitton, Converse o Calvin Klein, quienes han aupado a esta preadolescente como icono de estilo de su generación.

La reválida en ese sentido le llega ahora, tras varias colaboraciones en editoriales de moda, campañas para Calvin Klein, primeras filas en desfiles y portadas de revista, con su fichaje por la prestigiosa agencia de modelos IMG.

A partir de ahora, Millie se codeará con nombres tan potentes de la industria de la moda como Gigi y Bella Hadid, Joan Smalls o Karlie Kloss, modelos que también tienen un contrato con IMG.

Aunque aún no ha cumplido la edad necesaria para subirse a una pasarela (Millie tiene 12 y la edad mínima se establece en 15 años), su fichaje por IMG supone un punto de inflexión en su carrera profesional. Más proyección internacional, más proyectos en la moda y más contratos en la meca del cine, una andadura que acaba de empezar tras su fichaje como protagonista de la película Godzilla: King of the Monsters.

Por lo visto, se augura un 2017 plagado de éxitos para la niña de la nariz sangrante y los poderes telequinésicos.