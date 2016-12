El hallazgo de un misterioso ‘Stonehenge’ en Brasil altera lo que sabíamos sobre la historia humana en el Amazonas

Parecía un día cualquiera en la vida de Lailson Camelo Da Silva. Capataz de un rancho ganadero en la Amazonia brasileña, Da Silva salió a desbastar zonas de bosque para convertirlas en pastizales, como de costumbre. Pero aquella mañana algo llamó su atención: una extraña estructura compuesta por bloques de granito en el estado de Amapá, cerca de un arroyo llamado Rego Grande.

Él no lo sabía, pero aquel descubrimiento fue el principio de una serie de hallazgos que podrían modificar todo lo que sabíamos sobre la historia humana en la región.

Para conocer el origen de aquellos megalitos, se realizaron mediciones y pruebas de datación por radiocarbono. Con los resultados sobre la mesa, los expertos concluyeron que aquella construcción de granito se trataba de un observatorio astronómico construido por una población indígena aproximadamente 1.000 años atrás, cinco siglos antes de que comenzara la conquista europea del continente americano.

"No tenía ni idea de que estaba descubriendo el Stonehenge de la Amazonia" comenta Da Silva a The New York Times. "Me hace preguntarme: ¿qué otros secretos sobre nuestro pasado están aún escondidos en las selvas de Brasil?".

Este hallazgo, junto con otros que han tenido lugar en los últimos años en toda la zona de Rego Grande, están indicando que la humanidad podría haber llegado al Amazonas mucho antes de lo que creíamos. De este modo, se altera la teoría de arqueólogos que sostenían que, antes de la colonización europea, solo algunas tribus nómadas habían pasado por la región.

Ahora, algunos investigadores indican que el Amazonas podría haber albergado una población de hasta 10 millones de habitantes antes de las epidemias y las matanzas a gran escala ejecutadas por los colonizadores europeos.

"Estamos empezando a construir el rompecabezas de la historia de la humanidad en la cuenca del Amazonas y lo que se ha encontrando en Amapá es absolutamente fascinante", dijo la arqueóloga de la Universidad Federal de Minas Gerais, Mariana Cabral, quien ha estudiado el Rego Grande durante la última década.

Otros descubrimientos en la misma zona revelan que Rego Grande podría haber sido un lugar pensado para ceremonias y estudios astronómicos vinculados con los ciclos agrícolas o con la caza.

Representantes de un pueblo indígena de Amapá y la Guyana Francesa, los palikur, confirmaron esta teoría alegando que sus ancestros habían estado en este lugar.

Sin embargo, el acuerdo no es total entre la comunicada científica. Algunos estudiosos sostienen que todavía se necesita más información para poder afirmar con categoría de certeza la finalidad astronómica de los hallazgos prehistóricos de Rego Grande.

Por el momento no hay nada concluyente, dicen los más escépticos. Esta parte de Brasil, a la que los locales llaman el "Stonehenge Amazónico", sigue siendo un misterio.

[Vía The New York Times]