Cohetes a modo de aviones turísticos: SpaceX acaba de confirmar que es posible

SpaceX, la empresa aeroespacial del multimillonario Elon Musk, ha logrado un nuevo hito en la historia astronáutica: lanzar con éxito el primer cohete reciclado del mundo. El objetivo del lanzamiento era mostrar que es posible la reutilización en el espacio y abrir las puertas al sueño del turismo espacial.

La reutilización del cohete es un "revolución en los viajes espaciales", tal y como dijo Elon Musk. El lanzamiento de 'Falcon 9' ha pasado a la historia porque es la primera vez que se utiliza el mismo satélite en misiones diferentes y supone el primer paso para el cumplir el objetivo más crucial de la empresa: viajar a Marte.

Pero no solo el lanzamiento fue un éxito. El cohete regresó a la Tierra y aterrizó sin perder ninguna pieza en una plataforma marítima en el Océano Atlántico llamada 'Of Course I Still Love You' (por supuesto que aún te quiero).

La reutilización de los cohetes es esencial para otras compañías que quieren reducir el coste de los viajes espaciales. Mientras que el satélite costó alrededor de 62 millones de dólares, al usarlo por segunda vez el precio del lanzamiento se redujo hasta un 30%.

"Esto demuestra que puedes volar y volver a volar un propulsor, que es la parte más cara del cohete", dijo Musk en una transmisión en SpaceX. Horas más tarde compartía en Twitter, que el próximo objetivo era volver a relanzar el cohete en las próximas 24 horas.

Incredibly proud of the SpaceX team for achieving this milestone in space! Next goal is reflight within 24 hours. — Elon Musk (@elonmusk) March 30, 2017

Por el momento, el cohete reciclado se convierte en el primer sueño cumplido de Musk. Ahora, está trabajando en una nave espacial de pasajeros para realizar un viaje alrededor de la Luna. Por si no fuera poco, el multimillonario que tiene como meta a largo plazo transportar personas a Marte, ha entrado en el consejo asesor tecnológico de Donald Trump, que firmó hace unos días una ley que destina 19.500 millones de euros para la exploración del planeta rojo.