SpaceX lanza y aterriza dos cohetes en 48 horas, ¿más cerca de los taxis espaciales?

Getty

Nos hemos acostumbrado a que las noticias sobre SpaceX tengan relación con cohetes que se estrellan y promesas incumplidas. Pero la compañía aeroespacial de Elon Musk lleva una racha envidiable. SpaceX no pierde un cohete desde hace más de un año, y este fin de semana ha completado dos lanzamientos (y sus correspondientes aterrizajes) en menos de 48 horas.

Para demostrar que ha mejorado la cadencia de sus lanzamientos, la compañía ha puesto dos cargas en órbita en un tiempo récord. Además, ha conseguido recuperar los cohetes Falcon 9 una vez han vuelto a la superficie terrestre, por lo que podrán volver a utilizarse.

En realidad, que los dos lanzamientos hayan coincidido en tan pocas horas es fruto de la casualidad. El primero debía haberse producido el fin de semana anterior, pero sufrió un retraso. No obstante, al lanzarse desde dos puntos distintos del mapa (Cabo Cañaveral y Vandenberg), el retraso del primer cohete no ha ocasionado ningún problema en el segundo.

Gracias a estas maniobras, Musk pone en evidencia que su sistema de reutilización es firme, pues uno de sus vuelos ha utilizado a un Falcon 9 anteriormente lanzado. Según la compañía, este es un importante paso hacia su objetivo final: volar dos veces, con el mismo cohete, en tan solo 24 horas.

También ha servido para mostrar su interés en cumplir la meta que se había marcado SpaceX en 2017: 24 lanzamientos. De momento, llevan 9 completados con éxito. Quedan muchos por conseguir su objetivo y ya es mitad de año, pero planean trabajar duro para conseguirlo. Y es que, si lo cumplen, habrán puesto en órbita una media de dos cohetes al mes.

“Vamos a comenzar a lanzar dos cargas al mes. Y necesitaremos ser más rápidos para hacerlo más de dos veces cada 30 días”, ha confirmado Gwynne Shotwell, presidenta de SpaceX.

Con su objetivo anual, SpaceX pretende demostrar que, gracias a su sistema de reutilización de cohetes, los costes de lanzar cohetes al espacio pueden reducirse considerablemente. En esta ocasión, tal y como ha enseñado Elon Musk en su Twitter, han probado con nuevas piezas que mejoran este sistema:

Closeup of the titanium grid fins. Not painted, as they glow red hot during a fast reentry. pic.twitter.com/Ltrq1Prg2m