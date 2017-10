Sophía: la primera niña trans de México en cambiar de nombre y de género en sus documentos

ARTE PG

Con solo seis años Sophía ha protagonizado un hito histórico en México.

Nació siendo niño. Pero desde sus primeros pasos se sentía mujer. Ahora se ha convertido en la primera menor de edad del país en cambiar de nombre y de género en su certificado de nacimiento a través del Registro Civil.

El caso se ha desarrollado en la Ciudad de México. El lugar más seguro del país para la comunidad LGTBI donde, además, este gesto no está ni legislado ni prohibido. Con unas aterradoras cifras de la ONG Letra S que muestran que, entre 2014 y 2016, fueron asesinadas 202 personas del colectivo, la victoria de Sophía es un éxito para toda la comunidad.

Pero llegar hasta este punto no ha sido fácil para ella.

Su madre se percató de su verdadera identidad cuando tenía un año y medio. Aunque no fue hasta los cuatro años cuando "el niño detonó una bomba", recuerda su madre. Se discutía a menudo con sus compañeros, se convirtió en el hazmerreír de la clase al explicar que quería disfrazarse de princesa Frozen y "estaba muy mal".

Tras cumplir los 5 años la situación se volvió insostenible. Ya no podía soportar el hecho de vivir atrapada en un cuerpo que sentía que no le correspondía. Al contactar con un colectivo llamado Ser Gay, sus padres escucharon las palabras que marcarían el comienzo de la nueva vida de Sophía: "ustedes no tienen dos hijos. Sino una hija y un hijo". Fue en el seno de aquella organización donde la familia unida superó el miedo a lo desconocido para acabar mostrando su apoyo incondicional a la menor. Después se convirtió en la niña que siempre había querido ser.

En esa ocasión, las dificultades tampoco cesaron. Siendo México un país en el que la homofobia y la transfobia viven arraigadas en sus entrañas, su escuela se negó a recibir su nuevo "yo". Ni siquiera le importó que contara con un fallo a favor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), según el vicepresidente de Ser Gay, Manuel Gutierrez.

Aquello provocó que la única forma de que el mundo exterior conociera a Sophía fuera cambiando de colegio. Un nuevo lugar en el que sus maestras no la han juzgado al conocer su verdad y en el que para sus compañeros únicamente es Sophía.