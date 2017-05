Sologamia, el arte de casarse con una misma

Flickr

A sus 37 años Erika Anderson estaba harta de que la gente le preguntara por qué seguía soltera. Así que optó por dejar de esperar a que llegara la persona indicada y casarse con ella misma enfrente de sus amigos y de su familia, según explicó recientemente.

Puede parecer una locura, pero la decisión que llevó a Anderson hasta su matrimonio particular es una creciente tendencia llamada sologamia que están protagonizando mujeres en Estados Unidos, Australia, Japón, Taiwán y Reino Unido al casarse consigo mismas. "Lo describiría como mujeres diciendo sí a sí mismas. Significa que somos autosuficientes a pesar de no estar con otra persona", detalló Anderson. En otras palabras, es una forma de celebrar la independencia y madurez de la vida adulta que, en cierto modo, marca el matrimonio sin necesidad de tener una relación.

Todo comenzó en un episodio de 2003 de Sexo en Nueva York en el que Carrie Bradshaw se casa consigo misma porque estaba harta que nadie celebrara la soltería y que ella tuviera que estar regalando regalos en cada nueva ceremonia -boda, bautizo- de sus amistades. Pero esta elección se ha vuelto real y popular en los últimos años, y la agencia canadiense gubernamental que analiza fenómenos sociales, Policy Horizons Canada, ha sido testigo de ello. "A medida que más personas deciden vivir solas, las ceremonias y los rituales para reforzar la legitimidad de esta opción podrían seguir emergiendo", señaló Horizons.

Para Alezandra Gill, que dirige una empresa que organiza esta clase de enlaces, Marry Yourself Vancouver, éste solo es el comienzo de una era que cambiara la idea de matrimonio convencional para siempre. "Hace 10 años era demasiado alternativo, pero dentro de unos años será completamente corriente", dijo a Global News.

Sin embargo, las mujeres que deciden casarse consigo mismas no siempre tienen que estar solteras. Como explicó a Global News Joelle Bourdeau, que está planeando su boda para este verano, puede haber algunas que aunque tengan una relación tomen esta decisión porque no quieren unirse de forma oficial con nadie."Hace años habríamos sido vistas como mujeres desesperadas, pero ya no es así. No hay desesperación en cuanto a esto. Se trata de empoderamiento... Seré feliz siendo la Sra. Bourdeau por el resto de mi vida".

Ella habla desde su experiencia, la de una mujer divorciada, con vida laboral y madre soltera de más de 30 años que quiere vivir el enlace de ensueño que no tuvo en su primer matrimonio. A pesar de que aún hay personas que no entienden la sologamia o que algunos incluso creen que es común entre personas narcisistas y egoístas, los amigos y familiares de Bourdeau apoyan su decisión, y compartirán con ella el señalado día. "Mi padre está absolutamente en contra del matrimonio y pensó que era la idea más brillante. Va a ser el evento del verano. Será grandioso".