Trump ha conseguido en 6 meses ser el presidente peor valorado de los últimos 70 años

Getty Images

La reputación de Donald Trump está en crisis. Después de casi seis meses liderando Estados Unidos, solo el 36% de los estadounidenses aprueba su mandato, según una encuesta de The Washington Post y de la cadena ABC News.

En abril contaba con el apoyo del 42% de la población, de acuerdo con otro sondeo realizado por los mismos medios de comunicación. Pero después de que la población haya percibido que la influencia de EEUU en el extranjero se ha debilitado, de que la agenda presidencial está estancada y de correr el riesgo de que se apruebe una reforma sanitaria que dejaría a 22 millones de personas sin cobertura médica, su popularidad ha caído.

El 48% incluso ha manifestado que "desaprueba con firmeza" su rol como presidente. Una cifra que le convierte en el más impopular de la historia de EEUU en los últimos 70 años. Ni Barack Obama, ni Bill Clinton alcanzaron estos niveles de rechazo general. George W. Bush tuvo que librar la guerra de Irak para llegar a este punto en su segunda legislatura.

Como era de esperar, a Trump no le han convencido las revelaciones que están desprestigiando su presidencia. A través de Twitter, atacó a los autores del estudio alegando que "A pesar de que, en estos momentos, casi el 40% no está mal, la encuesta de ABC / The Washington Post, ¡es casi la más imprecisa que se ha realizado en torno al periodo de las elecciones!".

The ABC/Washington Post Poll, even though almost 40% is not bad at this time, was just about the most inaccurate poll around election time!