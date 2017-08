Solange: “Que les jodan a los supremacistas blancos. Que les jodan a los nazis”

Solange ya no está en Twitter.

"Voy a borrar mi Twitter pronto, pero antes de nada

¿Cuándo vamos a levantarnos?

¿Y que vamos a hacer para liberar a mi nueva heroína Takiyah Thompson?".

Con este último tuit mostrando su apoyo a la activista Takiyah Thompson se despedía la cantante Solange antes de cerrar su cuenta. Poco después de desactivar su perfil, Solange compartió en Instagram Stories una declaración en la que se mostraba enfadada por la situación que se está viviendo en Estados Unidos, y preocupada por la educación racista que su hijo de 12 años podría recibir en la escuela.

Takiyah Thompson, una estudiante de la Universidad Central de Carolina del Norte ha sido una de las detenidas tras los enfrentamientos entre supremacistas blancos y manifestantes contrarios en Charlottesville, Virginia. Thompson está acusada de ayudar a tirar abajo una estatua confederada en la ciudad de Durham.

"He intentado estudiarme a mí misma.

He intentado protegerme a mí misma durante este tiempo y no derrochar mi energía con racistas asquerosos para poder preservar mi espíritu y realizar este álbum.

Que les jodan a los supremacistas blancos.

Que les jodan a los nazis.

Que les jodan a sus monumentos.

Basta de decirle a la gente que sea amable.

El primer día de escuela de mi hijo ha llegado en medio de todas estas imágenes de mierda que todavía le dicen que el sistema está en su contra.

¿Cómo se supone que vamos a empezar de nuevo en la educación viendo esta mierda?

Estoy pensando en pedir que retiren 'Historia Americana' como asignatura obligatoria porque está enraizada en algo oscuro y feo que todavía sigue vivo, y frente a nuestros propios ojos".

