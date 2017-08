La historia de un raro trastorno que afecta a menos de 1 persona de cada 2.000

"Al poco de nacer mi hijo, un médico bastante duro, una especie de Doctor House en potencia, me dijo que era como si hubiera tenido una planta. "Usted la riega un poquito y ya está" Te lo juro. ¿Sabes lo que es que te diga eso un médico?"

Francisco Martín recuerda así la primera vez que un médico del Hospital la Paz le diagnosticó a su hijo Síndrome Williams, un raro trastorno genético que padecen menos de 5 personas por cada 10.000.

Esta familia de Madrid comenzaba así hace más de 20 años una aventura marcada por el duelo, las preguntas y la incertidumbre, pero también las ganas de comprender qué era eso del Síndrome Williams.

El duelo y el diagnóstico

"Imagina que tienes un billete de avión para Amsterdam y acabas en, no sé, Tombuctú. Primero piensas qué coño hago aquí, en Tombuctú. Pero luego tienes que rehacer tu vida allí y asumir que no, que no vas a vivir nunca en Amsterdam". Para Francisco, los primeros momentos tras conocer el diagnóstico de su hijo Rubén fueron así, como un mal viaje que no te esperas.

Solo hace falta que 25 de los 25.000 genes que tiene el ser humano desaparezcan del cromosoma 7 para que alguien desarrolle Síndrome Williams, un trastorno genético que afecta al desarrollo y que engloba ciertos problemas de salud en diversos órganos del cuerpo humano.

Y como ocurre con todas las enfermedades poco frecuentes (o raras), a la falta de información hay que sumar el varapalo que supone descubrir que tu hijo forma parte de ese pequeño porcentaje de personas.

"Mi marido se pegó una semana en casa llorando. Te entra ansiedad por el futuro y no piensas que es algo para toda la vida", cuenta Alejandra, madre de Valentina. A Mireia Jové, por su parte, no le cabía en la cabeza que su hijo pudiera tener un síndrome. "Cuando nos lo confirmaron necesitábamos digerirlo y solo se lo contamos a nuestro entorno más íntimo. Decirlo en voz alta significaba aceptarlo y a nosotros nos costó muchísimo", recuerda la madre de Dani.

Dani con su hermana

Pocos doctores son capaces de aglutinar bajo un nombre los síntomas que tienen los niños con Síndrome Williams. El hijo de Rosa González, presidenta de la Asociación Síndrome Williams de España (ASWE) se pegó el primer año de vida con cólicos permanentes. "Lloraba 23 de las 24 horas del día", recuerda Rosa, madre de David, un niño de 9 años que tiene SW. A los problemas digestivos había que sumar una hernia, un soplo en el corazón, intolerancias y un desarrollo más lento. "Andaba más despacio que otros niños de su edad y pasó por muchos médicos. Pero nadie unió", añade la presidenta de la ASWE.

Hasta que apareció el diagnóstico. A David le llegó con 21 meses, al hijo de Mireia con tan solo 2 y a Valentina a los pocos días de nacer, cuando una médica argentina, Flavia Punceao, vio en la niña las mismas características que tenía el hijo de una amiga suya.

Entre ellas, la hipersensibilidad sensorial, la hiperacusia, cardiopatías congénitas, desarrollo más lento, problemas en las articulaciones y en el movimiento y una tendencia a llevarse bien con la gente y a ser sociables, incluso con desconocidos.

"Eso no significa que todas estas características se manifiesten en todas las personas o en el mismo grado", puntualiza Esther Ramos, trabajadora social de la ASWE, la persona que junto con Cristina Ruiz, psicóloga, ofrece apoyo a familias y personas con Síndrome Williams.

Enara

El hijo de Mireia, por ejemplo, tiene una memoria visual y auditiva prodigiosa. "Es capaz de recordar a personas que ha visto en una sola ocasión, conoce todos los nombres", relata la madre de Dani. "Cuando tenía 5 años aprendió las marcas de los coches y es capaz de reconocerlos tan solo con mirar las ruedas. Incluso de perfil", añade.

"No solo influye la genética, sino el entorno en el que has vivido, los apoyos y los recursos de las familias", cuenta a PlayGround Esther Ramos.

Las preguntas

Tras el duelo y el diagnóstico, la siguiente parada del viaje se lee en interrogativo.

¿Y ahora qué?

¿Qué vamos a poder hacer en la vida?

¿A dónde voy?

¿Qué es esto?

¿Por qué a nosotros?

En este punto, la ASWE y el resto de asociaciones de familias juegan un papel fundamental. Ofrecen información, una acogida y ayudan a identificar las necesidades prioritarias de cada niño. "Sobre todo queremos que las familias comprendan que vivir con una persona con Síndrome Williams no es catastrófico, ni mucho menos", recuerda Rosa.

Y que tras la vorágine de información, el duelo y el shock inicial todo va, poco a poco, encaminándose. "La parte médica se empieza a relajar, tú lo has aceptado y es cuando empiezas a disfrutar", completa la presidenta de la ASWE.

Valentina

Todas las familias coinciden en lo especial que es convivir con una persona que tiene síndrome Williams. En lo fácil y difícil y otra vez fácil que es y en todo el cariño que reciben. "Es muy dual, mucho amor y mucha preocupación", resume Alejandra Guerrero.

"No es un privilegio que te toque un niño así, es duro. Pero se aprende a vivir con ello...y te cambia", explica Izaskum. "A Enara todo el mundo la conoce. Yo en todos sitios soy 'la mamá de Enara'. Vuelvo a casa de trabajar y todos los días me dice lo guapa que estoy, lo mucho que me quiere y cuánto me ha echado de menos", añade.

La lucha

Una de las primeras enseñanzas que reciben los familiares de una persona con Síndrome Williams es también la más dura: no se va a curar.

Porque, como remarcan Rosa, Cristina y Esther de ASWE, estos niños no tienen una enfermedad, simplemente, 25 genes menos. Y con trabajo, estimulación y atención temprana se puede conseguir que la persona viva con la mayor autonomía posible dentro de la sociedad.

La atención temprana es "la medicina" de los niños con Síndrome Williams. Les permiten avanzar y aprender más rápido ciertas habilidades, como el gateo, andar o algo tan cotidiano como sostener la cabeza cuando son bebés. ¿El problema? Dejan de recibirla cuando llegan al colegio y hay una gran diferencia en los servicios y ayudas entre Comunidades Autónomas.

"Algo muy básico como la atención temprana puede ser gratuito hasta los 6 años como en Madrid, o no existir de manera gratuita. Aun así las familias siempre siempre tienen que complementar con otras terapias o con la propia atención temprana pero en centros privados", critica Cristina, psicóloga de ASWE.

Rosa y su hijo David

Izaskun denuncia que "las terapias las tenemos que desembolsar de nuestro bolsillo porque las ayudas que nos dan son mínimas. Al final, si quiero que Enara sea independiente tengo que gastar un montón de dinero para llevarla a terapias que le ayuden".

Los padres también piden que sus hijos estén en un entorno educativo normalizado. "Las aulas son como microsociedades", explica la presidenta de ASWE. " Por lo tanto, si no se le da las oportunidad de que estén presentes en las aulas a los niños con alguna dificultad, cuando los alumnos sean adultos y estén en un mundo laboral y social no van a aceptar a quien es diferente", añade Rosa.

"Queda un largo camino por recorrer para que todos los Gobiernos autonómicos se vuelquen de verdad y pongan los medios que se necesitan en las escuelas", reivindica Mireia. Para ella, se favorece la educación integrada e inclusiva pero no se dan apoyos para que se lleve a cabo de forma práctica.

"Al final nuestras reivindicaciones van en la línea de que puedan tener las mismas oportunidades que el resto, pero no con el pobrecito por delante, sino porque tienen derecho a ello", resume Rosa.

El futuro y la autonomía

"El día a día se lleva bien pero cuando pienso en el futuro me genera un poco de desasosiego". Los sentimientos de Alejandra se replican en el resto de padres protagonistas de este reportaje. Palabras como futuro, discriminación, autonomía, rechazo, adolescencia e incertidumbre se entremezclan en las cabezas de estos padres que temen, como todos los padres, el sufrimiento de sus hijos. Que la sociedad no les acepte. Que sean vistos como bichos raros. Que no sean felices.

Es un proceso que suele empezar en la adolescencia. Durante esos años, toda la sociabilidad de "los Williams" que de pequeños hace tanta gracia puede volverse en su contra y contribuir a un aislamiento. Por eso, desde la ASWE y el resto de asociaciones ponen en marcha programas de autonomía, seguimientos, cursos de preparación para el mundo laboral y desde 2010 tienen varios convenios de colaboración con distintas empresas que dan empleo a personas con Síndrome Williams.

Rubén, en la cafetería del centro ocupacional

Uno de ellos es Rubén. Como todos los chicos de 23 años, a Rubén le gusta quedar con su pareja, ir al cine, jugar un rato a la Play y hacer deporte. " Juego a baloncesto en un equipo llamado MJR Ahorra Más Olímpico. Entreno dos veces por semana y otro día hago pádel en una asociación. Hace años di clases a niños pequeños con discapacidad", cuenta Rubén. En 2015 formó parte del equipo unificado que ganó el oro en los Special Olympics en Los Ángeles (EEUU). Y también, como muchos veinteañeros, trabaja. "Hace poco estuve haciendo prácticas laborales en un vips de Majadahonda, de martes a viernes. Todos los días voy a un centro ocupacional donde estoy en recepción o atiendo la cafetería", enumera.

Rubén, el chico de 23 años que se parece al resto de veinteañeros, es el mismo niño que hace más de 20 años fue diagnosticado como una planta por un médico insensible en una de las consultas del Hospital de la Paz. Y también la muestra de que con trabajo y lucha cualquier persona puede vivir una vida autónoma. Aunque le falten 25 genes.