Selena Gomez tiene una doble mexicana tan idéntica que no sabemos diferenciarlas

¿Todos tenemos bastante claro quién es Selena Gomez no?

Cantante, reina suprema de Instagram, ex chica Disney, ex de Justin Bieber y con pinta de no haber tenido mala cara ni pasando un gripazo de cinco días.

Aunque no hayas escuchado un tema suyo en su vida, seguro que podrías reconocerla a la primera, ¿cierto? Esa cara es inconfundible.

Excepto porque ninguna de las fotos que has visto es de Selena Gomez. Esta es Sofia Solares, una joven mexicana de 22 años con más de 200.000 seguidores en Instagram y que es tan clavada a la cantante que da hasta miedete.

Por eso la hemos rebautizado como Selena Doble.

Según explicó Sofía a E News, ella está encantada de la vida de parecerse tanto a Selena. "Amo a Selena Gomez, me declaro totalmente como una fan suya y sería un sueño saber que ella sabe de mi existencia y dedicase un par de segundos a escribirme algo...¡Lloraría de Felicidad!".

Aclaremos una cosa: a pesar del innegable parecido entre Sofía y la cantante, Selena Doble (ya, ya sé que no tiene mucha gracia el mote, pero no me cortéis las alas por favor) tiene claro que ante todo quiere ser ella misma.

"Siempre intento ser yo misma... Está bien parecerme a ella, pero no quiero perderme a mí misma intentando ser alguien que no soy".

Sofía, eso está fetén, pero si no aprovechas esto para comer gratis en restaurantes, saltarte la cola de las discotecas y petarle la olla al personal es que eres demasiado buena gente. Como dijo Barney Stinson, una mentira no es más que una gran historia que alguien se empeñó en estropear con la verdad, y tú con esa cara tienes eres una fábrica andante de buenas historias #laverdadestásobrevalorada.