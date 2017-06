El cómico Jerry Seinfield explica por qué rechazó el abrazo de Kesha... dos veces

Crédito de la imagen Tommy McFLY/Twitter.

A estas alturas imaginamos que ya habrás visto el famoso vídeo en el que el cómico Jerry Seinfield rechaza un abrazo de la cantante Kesha cuando ésta lo aborda en modo groupie en un evento en Washington D.C.

LAST NIGHT @KeshaRose found out @JerrySeinfeld is not a #Hugger -- Is it hard to be a non-hugger in 2017? pic.twitter.com/92OoMFCNkd