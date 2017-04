El secretario de prensa de Trump: “Hitler no usó armas químicas”

Bashar-al Assad es peor que Hitler porque “ni siquiera Hitler cayó tan bajo para usar armas químicas contra su pueblo”.

Esto es lo que se pudo escuchar en boca del portavoz de prensa de Donald Trump ayer en la sala de prensa de la Casa Blanca. Sean Spicer estaba explicando el ataque estadounidense contra una base aérea siria cuando soltó esta perla digna de enmarcar.

Las caras de los periodistas al escuchar semejante barbaridad fueron épicas. Uno de los presentes le pidió que explicara la polémica declaración y fue mucho peor. “Creo que cuando se trata de gas sarín, él (Hitler) no estaba usando el gas contra su propia población de la misma manera que Assad lo está haciendo", señaló.

Por lo visto, Sean Spicer olvidó el asesinato de más de 6 millones de judíos en cámaras de gas por parte del régimen nazi mediante el uso del gas Zyklon B. Uno de los periodistas gritó entonces que los judíos habían sido uno de los objetivos de Hitler. A esto,Spicer respondió entre tartamudeos : “gracias, aprecio la aclaración. Él [Hitler] los llevó a 'centros de Holocausto'. Pero me refiero a la manera en la que Assad utilizó las armas químicas, entró en las ciudades y las dejó caer en el centro de las ciudades”.

Que Spicer utilizara el eufemismo “centros de Holocausto” para referirse a los campos de concentración nazi, el desafortunado símil entre al-Assad y Hitler y que obviase las millones de personas que murieron víctimas de las cámaras de gas nazis fueron el cóctel perfecto para que las redes sociales se incendiaran.

Algunas cadenas de televisión estadounidenses, como la MSNBC, titularon las imágenes en directo de la comparecencia de prensa con un: “Casa Blanca: Hitler no cayó tan bajo como para usar armas químicas como el líder sirio”. Y añadieron un pequeño matiz al final: (Hitler gaseó a millones).

El Centro Anna Frank emitió un comunicado en el que pedían la cabeza del portavoz de prensa de la Casa Blanca. “Spicer carece de la integridad para servir como secretario de prensa y debe ser despedido por Donald Trump inmediatamente”.

Por su parte, el Museo del Holocausto publicó un tuit en el que animaba a ver “lo que descubrieron las fuerzas estadounidenses al liberar el campo de Buchenwald”.

WATCH: Footage from our collection shows what US forces discovered when they liberated #Buchenwald. pic.twitter.com/jySQOWM6Lf — US Holocaust Museum (@HolocaustMuseum) 11 de abril de 2017

Y Twitter ardió.

Dear Sean Spicer,So if concentration camps were just "Holocaust centers", slave ships were just transatlantic ferries..via @CharlesMBlow — The Hummingbird (@Alifaith55) 11 de abril de 2017

Querido Sean Spicer, si los campos de concentración fueron “centros de Holocausto”, entonces los barcos de esclavos fueron simplemente ferries transatlánticos...

Who's had it worst this week? Sean Spicer with Hitler & Holocaust centersPepsi & Kendall JennerUnited Airlines Vote then retweet — Ken Bone Facts (@kenbonepolls) 11 de abril de 2017

Encuesta: ¿Quién ha tenido lo peor esta semana? Sean Spicer con sus Centros de Holocausto de Hitler Kendall Jenner y Pepsi United Airlines

Donald "Nobody loves the Jews more than me" Trump skips Seder and then trots out Sean Spicer to deny the holocaust. Whew. 2017. — Akilah Hughes (@AkilahObviously) 11 de abril de 2017

Donald nadie-ama-a-los-judíos-más-que-yo, Trump no participa en el Seder y luego impulsó a Sean Spicer a negar el holocausto. Guau. 2017

Sean Spicer really called concentration camps "holocaust centers" like Hitler was sending Jews to the YMCA — Zito (@_Zeets) 11 de abril de 2017

Sean Spicer realmente llamó a los campos de concentración centros de Holocausto, como si Hitler hubiera enviado a los judios a un campamento de YMCA

Tras la polémica que generaron sus declaraciones, Spicer emitió un comunicado en el que reiteraba su arrepentimiento por sus palabras. "De ninguna manera traté de minimizar la naturaleza horrenda del Holocausto", escribió Spicer. " Traté de hacer una distinción entre la táctica de usar aviones para lanzar armas químicas sobre centros de población. Cualquier ataque contra personas inocentes es reprensible e inexcusable".

Las declaraciones de Sean Spicer se suman a la creciente lista de meterduras de pata del gobierno de Donald Trump con la comunidad judía. El pasado día Internacional para la Memoria del Holocausto, el comunicado de la Casa Blanca no hacía ninguna referencia literal a la comunidad judía y, dejando fuera palabras como “judíos” o antisemitismo”, este lunes Donald Trump no participó en el tradicional Seder del Pésaj de la Casa Blanca. Durante la campaña electoral fue acusado varias veces de difundir mensajes antisemitas y de líderes supremacistas blancos.