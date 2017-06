'Solo yo puedo retroceder en el tiempo': el genial mensaje de Schwarzenegger a Trump

Ha pasado: Gracias a Donald Trump, Estados Unidos está fuera del Acuerdo Climático de París. Y la mejor reacción a este hecho ha venido del ex culturista, ex gobernador de California y ex Terminator, Arnold Schwarzenegger.

Este es el mensaje que le ha dejado a través de ATTN al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

"Un hombre no puede destruir nuestro progreso. Un hombre no puede detener nuestra revolución de las energías renovables. Y un hombre no puede volver hacia atrás en el tiempo. Solo yo puedo hacer eso. El presidente Trump dice que va a salir del acuerdo climático de París. Mi mensaje para ti, presidente, es que como una persona al servicio del público, especialmente como presidente, tu primera y más importante responsabilidad es proteger a la gente".

Schwarzenegger arranca así un discurso implacable, que no ha tardado en hacerse viral, y que nos recuerda inevitablemente a ese pasado funesto que recordamos de la película Terminator.

El ex gobernador de California ha recordado que cada año mueren 200.000 personas a causa de la contaminación en Estados Unidos y que la mitad de sus ríos y arroyos "están demasiados contaminados para la salud".

Schwarzenegger ha instado a los americanos a que no se queden de brazos cruzados mientras hay gente muriéndose y cayendo enferma.

"Señor presidente, sé que eso puede ser más fácil y más cómodo mirar hacia atrás, y para mucha gente mirar al pasado que ya conocemos da menos miedo que mirar a un futuro que desconocemos. Pero algunos sabemos que aspecto tiene el futuro con una energía limpia, y no da miedo. Lo hemos visto en ciudades y estados alrededor del mundo. De hecho, sabemos que el futuro de energía contaminante con asma, enfisema y cáncer es mucho más terrorífico. Así que por favor, señor presidente, elige el futuro. Nadie recuerda a las personas que le dijeron al presidente Kennedy que no fuera a la Luna. Recordamos a los grandes líderes. Los grandes líderes que no caminan hacia atrás, hacia el pasado. Recordamos a los grandes líderes que caminan con fuerza hacia el futuro".

El inspirador mensaje ya ha sido compartido más de 30.000 veces.

No es la primera vez que Schwarzenegger se enfrenta públicamente a Trump. A pesar de ser "orgulloso repúblicano", en su momento ya publicó un vídeo en su Twitter en el que advertía que pensaba votar a Hillary Clinton.

"Es la primera vez que no votaré al partido republicano desde 1983", explicaba en su manifiesto. En el vídeo también recordaba a sus compañeros de partido " que no solo es aceptable elegir a tu país por encima de tu partido, también tu deber".

As proud as I am to label myself a Republican, there is one label that I hold above all else - American. My full statement: pic.twitter.com/biRvY8S3aZ — Arnold (@Schwarzenegger) 8 d’octubre de 2016

En esta última declaración que Schwarzenegger le ha dedicado a Trump, a raíz de la salida del Acuerdo de París, este le ha acabado recordando que preservar el medioambiente no supone un retroceso económico para el país. Todo lo contrario.

"Hemos creado más trabajos el pasado año que los dos siguientes estados juntos. Proteger el medio ambiente no destruirá la economía. De hecho es al revés, las grandes políticas medioambientales hacen lo contrario: estimulan la economía", concluyen.