Scarlett Johansson se enfada con Ivanka Trump y le llama…

Scarlett Johansson nunca ha ocultado su animadversión hacia Ivanka Trump. Tras parodiarla en Saturday Night Live, la estrella de Match Point y Lost in Translation ha tachado de “cobarde” a la hija del presidente de Estados Unidos por no expresar en público y con firmeza las discrepancias que tiene con su padre sobre asuntos como el feminismo o los derechos de la comunidad LGTB.

Mientras participaba en la cumbre Women in the World, la intérprete afirmó sentirse “decepcionada” con Trump y apuntó que si Ivanka ha aceptado un trabajo y un rol con relevancia pública, consecuentemente “debe hablar en público y no de puertas para adentro”. “La idea que defiende es muy anticuada, desmotivadora y muy cobarde”, concluyó.

Pongámonos en contexto. Hace dos días, Ivanka Trump explicó en una entrevista que el hecho de que ella no se pronuncie sobre distintas cuestiones sociales no significa que no las condene o que no le preocupen: “Hay muchas maneras de hacer que te escuchen. Unas veces es a través de una protesta y otras es a través de una forma más calmada. Mi padre sabe en qué aspectos no coincidimos y se lo hago saber con total franqueza”, dijo.

Pero para Scarlett Johansson estas palabras han sonado a broma: “Dijo que el mayor cambio que iba a lograr sería de puertas para dentro, donde nadie puede saber si funcionan los cambios que ha hecho. ¡Qué anticuada esta idea de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer! ¿Qué tal si te pones en frente de él o a su lado, o lo haces tú sola?”.