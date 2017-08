Hemos vivido en una mentira: Scar y Mufasa de “El Rey León” no eran hermanos

YouTube.

Como socialmente existe la fea costumbre de matar al mensajero, y yo hasta la segunda cerveza soy una cobarde, voy a dejar que sea esta chica la que os suelte la bomba:

antes de irme a dormir les cuento que scar y mufasa no eran hermanos — abby (@mcgregod_) 17 de agosto de 2017

Sí, ya sé lo que estás pensando, que esta debe ser la típica teoría sin fundamento de Internet en la que un colgado que cree que Beyoncé es reptiliana ha encontrado 10 símbolos Iluminati en El Rey León que demuestran que Mufasa y Scar en realidad no eran hermanos. Pues, muy a mí pesar, no se trata de la conspiranoia de un youtuber con mucha más imaginación que suscriptores: lo han explicado Rob Minkoff y Don Hahn, el director y productor de la película, en una entrevista a HelloGiggles.

"Siempre hubo esta cosa de, bueno, ¿cómo tenemos juntos a estos dos leones? Ocasionalmente hay manadas que tienen dos leones macho, y se genera una dinámica interesante porque no son ambos iguales", explicó Hahn. "Uno de ellos siempre está como en la sombra. Estábamos intentando usar esas verdades del reino animal para apuntalar la historia, así que nos dimos cuenta de que Scar y Mufasa no podían ser del mismo grupo genético. De hecho, el mismo Scar lo dice en una frase, 'Soy de la parte poco profunda del acervo genético'".

Hombre, pues si esperaban que de esa frase el público infantil dedujera que Scar y Mufasa no están emparentados, a pesar de que en la película Mufasa le llame hermano y Simba le llame tío, estamos apañaos.

El caso es que la película la hicieron ellos, así que si los destroza infancias de Minkoff y Hahn dicen que no son hermanos, pues no son hermanos.

Ya no podemos confiar en nada.

And now @Disney tells us Scar & Mufasa aren't related? What next? If I find out @GordonRamsay is actually super chill I'm done w/everything — Danielle Smith (@boof1245) 17 de agosto de 2017

"¿Ahora Disney nos dice que Scar y Mufasa no tienen parentesco? ¿Qué es lo siguiente? Si me entero de que Gordon Ramsay en realidad tiene un carácter súper tranquilo me bajo de la vida".

Ni en lo que vemos con nuestros propios ojos.

Disney revealed that Mufasa and Scar aren't brothers which means everything that the light touches is a complete and total lie. — Adriane Hamilton (@ItsMeAdriane) 17 de agosto de 2017

"Disney ha revelado que Mufasa y Scar no son hermanos lo que sifnifica que todo lo que la luz toca es una mentira total y absoluta".

Hay gente se siente tan engañada que incluso se están olvidando de escribir.

Como que Mufasa y Scar no eran al final hermanos en El Rey LeónBASTA IA MI INFANCIA SUFICIENTE DAÑO YA ME HIZO ESA PELICULA https://t.co/PsU3MLQPQ4 — Rodrigo Bracho Stays (@rorrobracho) 17 de agosto de 2017

Y, según su descripción de Twitter, el chaval es periodista. Un drama, vaya.

De las profundidades de Internet surgen expertos en biología con un doctorado en "Me lo contó un tío en un bar" dispuestos a sacar a relucir todo su conocimiento sobre la estructura social de los leones.

Actually there can be multiple adult males in a pride. It can be up to three, especially brothers. So Scar being with Mufasa is legit. — Kelly (@SilverNichols) 17 de agosto de 2017

" — Desearía que alguien hubiese hablado con los tipos que hicieron ambas películas y le hubiese explicado que las manadas de leones solo pueden tener un macho y es el padre de todas las crías.

— En realidad puede haber varios machos adultos en una manada. Puede haber hasta tres, especialmente hermanos. Así que sí es posible que Scar y Mufasa fuesen hermanos".

Y el típico "yo les escucho desde la primera maqueta" que sabía que no eran hermanos desde que vio la película con cuatro años.

I'd just like to say: I knew there was more to Scar and that I always believed he was an "adopted brother" and not blood to Mufasa. 👌🏻 — J.Clarice (@MowgliLux) 17 de agosto de 2017

"Símplemente me gustaría decir: Sabía que había algo más detrás de Scar y siempre pensé que era un hermano adoptado y no compartía sangre con Mufasa".

Vale, es cierto que hay cosas más importantes que están pasando ahora mismo en el mundo.

I know there are more serious things going on at the mo. But I just found out that Scar and Mufasa probably weren't brothers. Like what??? 😱 — Elisa Lauren ☕️ (@elisalauren14) 17 de agosto de 2017

"Sé que hay cosas más serias pasando ahora mismo, pero me acabo de enterar de que Scar y Mufasa probablemente no fueran hermanos y estoy como '¿Pero qué?'".

Pero antes de zanjar el tema, voy a meter un poco más el dedito en la llaga, porque acabo de ser consciente de algo muy fuerte y si yo sufro, vosotros también:

Ppl freaking out that scar and mufasa weren't actually brothers in #TheLionKing but don't care that nala and simba were siblings 🤔🤔 — Alyssa Price (@ohwhaleeee) 17 de agosto de 2017

"A la gente le está petando la olla que Scar y Mufasa no fueran realmente hermanos en El Rey León pero les da igual que Simba y Nala fuesen hermanos".

En una manada de leones, el macho es el padre de todas las crías, así que Simba y Nala eran hermanastros FIJO. Y nosotros cantando Es la noche del amor mazo emocionados sin darnos cuenta de que estábamos haciendo una oda al incesto.

¿Alguien libre para organizar un suicidio colectivo esta tarde? Invito yo.