Samantha Vallejo-Nájera pone en su sitio a un concursaste machista de Masterchef

"Sinceramente, no estoy pasando mis mejores días. Será que me va a bajar la regla, no sé", así justificó José Luis, el agente inmobiliario de 46 años y concursante de la quinta edición de Masterchef, el mediocre intento de tataki de carne que acababa de presentar ante el jurado.

El plato, al que el chef Pepe Rodríguez se refirió como un simple plato de "carne con patatas", no impresionó a nadie, y en lugar de agachar las orejas y reconocer que su "creación" no llegaba ni a plato combinado, José Luis pensó que lo que más le rentaba para salir de aquella situación sería una gracieta, una bromilla con la que salir airoso de su estrepitoso resbalón.

Y la lió. La lió como solo la puedes liar haciéndole un comentario machista una mujer con pocas ganas de aguantarle las tonterías a nadie.

Sus compañeras no parecían demasiado sorprendidas de que aquellas palabras hubiesen salido de su boca. "Ese comentario ha sido totalmente desafortunado, pero porque es machista, ya lo sabes", dicen en el vídeo.

En el plató el aire estaba cargado de vergüenza ajena, un momento incómodo que la juez Samantha Vallejo-Nájera aprovechó para poner al polémico concursante en su lugar: "Esto es una vergüenza. Una vergüenza tu plato y una vergüenza lo que acabas de decir sobre las mujeres".

"Las mujeres trabajamos exactamente igual todos los días y nos dejamos la piel. Has dicho una cosa como para hacerte el gracioso, pero aquí no se viene a ser gracioso, se viene a cocinar. Hay 20.000 personas que se han quedado fuera, tú has entrado, has demostrado en el casting que tenías mucha pasión y no sé qué te pasa, pero estás apagado. O te pones a cocinar o te vas a casa, sea el día que sea del mes".

En las redes sociales, quedó claro que a la mayoría del público el nada ocurrente comentario de José Luis no le había hecho ni puñetera gracia.

Deberían haberlo echado instantáneo. O al menos llevado a la prueba de eliminación por ese comentario machista. #MasterChef — Panini Head (@ViktorNoKrum) 7 de mayo de 2017

#Masterchef me encanta eso de que uno haga un comentario super machista y solo la mujer critique ese comentario...en fin... — bad luck (@_pozu17) 7 de mayo de 2017

#masterchef con lo de la regla se ha cavado su propia tumba Jose Luis , Samantha y la mitad de España le ha jurado odio eterno — luis.miguel (@luismiguelbcn) 7 de mayo de 2017

José Luis, acabas de perder muchos puntos con ese comentario tan machista #MasterChef pic.twitter.com/BPFBbCBb1w — Didit (@Deeeiiviiid) 7 de mayo de 2017

Jose Luis machista otra vez, hartura ya, en todos los programas se le nota y cada vez peor. #Masterchef — Faithfully. (@adelthings) 7 de mayo de 2017

Y a mi que me caía bien este y ahora quiero que se pire pero ya. Jose Luis te estas coronando macho #Masterchef — niffler. (@Crispastor21) 7 de mayo de 2017

Y, aunque pretendió disculparse, ese "no soy machista" no parece haber convencido a nadie...

No quiero dejar pasar la noche sin disculparme por el comentario.Machista?? No lo soy..aveces la boca va antes que la cabeza 🤐😔 #Masterchef — Jose Luis MChef5 (@JoseLuisMChef5) 7 de mayo de 2017