El angustioso momento en el que una adolescente cae desde lo alto de una atracción

Crédito de la imagen AP.

Si te digo que calcules mentalmente cuánto son 7 metros, ¿qué te imaginas?

No sé, pongamos que un dinosaurio.

Pues calculando en tiranosaurus te quedarías corto: tendrías que poner a uno encima del otro para que llegasen a esa estatura.

7 metros es más o menos la altura que tiene un primer piso. Una caída importante, lo suficiente como para abrirte la cabeza como una sandía.

Por suerte para esta chica de 14 años que se escurrió por debajo de la barandilla de seguridad de una de las atracciones del parque de atracciones Six Flags de Nueva York, un grupo de personas fueron capaces de mantener la calma ante la situación y cogerla en volandas impidiendo que se estampara contra el suelo.

Entre los valientes que se atrevieron a amortiguar la caída de la joven estaban Howard Winchell, de 47 años, y su hija Leean, de 21. "No podía dejar a aquella niña morir", dijo Howard a Associated Press el Domingo. "Nadie quiere ponerse debajo de un cuerpo de esa forma, pero no podía quedarme ahí de pie mirando".

Tanto Howard como la adolescente tuvieron que ser atendidos por los servicios de emergencia, pero ninguno de los dos sufrió heridas de gravedad.

De momento no ha trascendido el motivo por el que la pobre chica acabó en una circunstancia tan peligrosa. El parque de atracciones Six Flags tampoco ha ofrecido declaraciones sobre el incidente.