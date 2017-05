El autor del atentado de Manchester: un británico de 22 años conocido por la policía

La policía de Manchester ha desvelado la identidad del autor del atentado que acabó con la vida de 22 personas y dejó a 59 heridas en el concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande. Se llamaba Salman Abedi, tenía 22 años, era de ascendencia libia, de nacionalidad británica y nacido en la ciudad en la que perpetró el ataque suicida, según dijo la primera ministra del país, Theresa May.

A pesar de que no estaba siendo investigado y no era considerado un agente de riesgo, era conocido por los servicios de seguridad. Desde Dowing Street se anunció anoche que creían que había hecho varios viajes a Libia. Un amigo de la familia confirmó a The Times que había regresado pocos días atrás del último, justo antes de protagonizar el segundo ataque terrorista más mortífero de la historia de Reino Unido. "Fue a Libia hace tres semanas y volvió hace poco, como hace días".

Sus padres, que se cree que ahora están en el extranjero, llegaron a Inglaterra huyendo del régimen de Muammar Gaddafi, por lo que el terrorista creció en el seno de una comunidad libia conocida por rechazar al difunto dictador. Ahora, impera la conmoción entre algunos miembros de su comunidad que no son capaces de creer que cometiera el atentado.

"¿Salman? Esto me sorprende. Era un chico tan tranquilo, siempre muy respetuoso conmigo. Su hermano Ismail es extrovertido, pero Salman era muy callado. Me resulta tan improbable que haya hecho esto", dijo a The Guardian un miembro de la comunidad.

La Universidad de Salford, donde había estudiado empresariales desde 2014 hasta que abandonó sus estudios, también está perpleja. "Toda la gente de la universidad está sorprendida y triste por los acontecimientos de anoche. Podemos confirmar que Salman Abedi fue un estudiante de la universidad", comunicó el centro.

Pero no todos le recuerdan de la misma forma. Un día de 2015 Mohammed Saeed, una destacada personalidad de la mezquita de Disdubury, donde Salman y su hermano Ismail iban a rezar, vislumbró "el odio" en sus ojos mientras daba un sermón en el que criticó al ISIS y a la milicia islámica Ansar al-Shaira en Libia. "Salman me mostró una expresión de odio después de ese sermón. Me estaba expresando su odio".

Aún se desconocen las causas que motivaron al terrorista a perpetrar el ataque. Pero no sería de extrañar que, como ha ocurrido con otros yihadistas, sintiera que había nacido y crecido en un país que le rechazaba.

Ahora, la prioridad para las autoridades británicas es saber si Abedi actuó solo o junto a un grupo terrorista, según explicó el jefe de la policía de Manchester, Ian Hopkins. Porque la complejidad del artefacto explosivo que detonó indican que es probable que haya más personas involucradas.

Por el momento, lo único que se tiene es un comunicado del ISIS en el que ayer se atribuía la autoría del atetando, aunque la policía no ha encontrado pruebas que apoyen esta posibilidad, y a cuatro detenidos en el sur de Manchester por estar presuntamente vinculados al ataque.

El miedo a posibles réplicas del atentado ha hecho que Reino Unido subiera el nivel de amenaza terrorista de "extremo" a "crítico", es decir al nivel máximo.