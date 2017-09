Ryanair la lía y deja a más de 400.000 personas sin poder volar hasta finales de octubre

Todos cometemos pequeñas cagadas en el curro. Pero la cosa se complica si perteneces a una de las mayores aerolíneas lowcost del mundo y a costa de esa cagada dejas en tierra a miles de personas. Ayer, el presidente de Ryanair, Michael O’Leary, admitió en una nota de prensa que la compañía “la había liado con las vacaciones de los pilotos” y como consecuencia se cancelarían 2.000 vuelos hasta finales de octubre, lo que supone dejar en tierra a cerca de 400.000 personas.

“Ryanair no se ha quedado corta de pilotos -hemos sido capaces de operar nuestro apretado calendario de junio, julio y agosto- pero nos hemos liado con la asignación de las vacaciones anuales de los pilotos en septiembre y octubre porque intentamos colocar todas las vacaciones de un año en nueve meses. Es un lío que hemos montado nosotros”, declaró O'Leary.

El caos se debe a una orden de la Autoridad de Aviación Irlandesa que obligará a partir del año que viene a repartir las vacaciones ajustándose a un año natural. Hasta entonces, Ryanair ha repartido las vacaciones de abril a marzo por lo que al tener que adaptarse al nuevo calendario las vacaciones han tenido que repartirse en tan solo nueve meses . Este verano ha sido duro para Ryanair y muy pocos pilotos han disfrutado de sus permisos, por lo que ahora se han acumulado las vacaciones pendientes. A esta mala planificación se suman los problemas de tráfico aéreo como la huelga de los controladores franceses la semana pasada.

"¿He dañado la reputación de Ryanair con estas cancelaciones? Sí, pero prefería dañar la reputación de Ryanair al cancelar el 2% de nuestros vuelos que retrasar significativamente el 40% de nuestros vuelos", explicó el CEO de Ryanair para justificar las cancelaciones masivas.

Por su parte, Ryanair rechazó las acusaciones que fijan las verdaderas razones de la cancelación en una fuga de pilotos a otras compañías como Norwegian, que ha contratado a 190 de sus pilotos este año.

A última hora de la tarde, la empresa hacía pública en su página web la lista de los vuelos cancelados hasta el 28 de octubre, excepto varios días que se espera que aparezcan en las próximas horas.

La aerolínea irlandesa ha indicado además que ofrecerá vuelos alternativos a los afectados o una devolución del importe íntegro del billete. Según sus propias estimaciones, el coste de compensar a todos los pasajeros afectados por la medida podría ascender a 20 millones de euros. Todas las instituciones europeas anunciaron ayer que supervisarían el modo en el que la compañía cumple con la normativa.

Por su parte, las asociaciones de consumidores de diversos países como España, Portugal, Italia y Bélgica han enviado una carta conjunta en la que advierten que la compañía debe cumplir el reglamento europeo.

En concreto, las organizaciones de consumidores exigen a Ryanair que cumpla con el artículo 5 que establece que el pasajero tiene derecho a una compensación económica si no se cumplen una serie de requisitos. Asociaciones de consumidores como Facua han criticado en una nota de prensa que Ryanair no esté informando adecuadamente a los pasajeros. "Además del Reglamento, el consumidor puede reclamar daños y perjuicios sufridos, como por ejemplo las conexiones aéreas que no se hayan podido completar, así como los gastos de hotel y comida que el pasajero se haya visto obligado a afrontar por culpa de la cancelación de su trayecto".