Rusia se plantea prohibir 'La Bella y la Bestia' porque tiene un personaje gay

Rusia se plantea prohibir la emisión de La Bella y la Bestia porque LeFou, el fiel compañero de Gastón, es homosexual y protagonizará una escena gay.

La posibilidad de prohibir su emisión surgió después de que el diputado Vitaly Milonov, del partido de Putin Rusia Unida, pidiera al ministro de Cultura, Vladimir Medinsky, que revisara la película antes de ser emitida para comprobar si viola la ley del país que prohíbe la difusión de "propaganda gay" entre menores. Una legislación que se estableció en 2013 y que ha avivado las críticas de activistas y de la comunidad LGTBI internacional.

Milonov describió la película como "propaganda desvergonzada del pecado", Medisnky dijo que "tan pronto obtengamos una copia de la película junto con la documentación relevante para su distribución, consideraremos si respeta la ley".

Por su parte, el actor ruso Pavel Derevyanko también manifestó a la televisión estatal TV Russia 24 su oposición a ella: "no voy a llevar a mi hijo a ver esta película".

Sin embargo, los políticos rusos no son los únicos que se han escandalizado con la presencia de un personaje gay en el cuento. Un cine de Alabama regentado por cristianos también quiere boicotear su estreno. La situación empieza a rozar la hipocresía, tal y como ha señalado el activista LGTBI Tyler Oakley en su cuenta de Twitter.

imagine boycotting beauty & the beast because of a gay character while being totally cool with a teenage girl falling in love with a buffalo