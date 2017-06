Máquinas expendedoras en las que comprar 'likes' para tus fotos de Instagram. Sí, existen

Comprar likes y seguidores es una práctica que apareció junto a las redes sociales. Los perfiles de un gran número de famosos, desde músicos que están empezando hasta el propio presidente de Estados Unidos, cuentan con miles de seguidores falsos.

Normalmente, este servicio se hace por internet, donde existe un mercado negro que no está demasiado controlado y en el que la legislación no es muy clara. Pero en Moscú, para darle a tu perfil un chute de seguidores y likes solo tienes que acercarte a un centro comercial.

El periodista Vasily Sonkin estaba paseando por la ciudad rusa cuando se encontró con una "máquina expendedora de likes". Rápidamente, subió la imagen con la descripción “El cyberpunk que nos merecemos”:

Su compañero Alexey Kovalev‏ también hizo lo propio con una imagen en Twitter, justificando la situación como que “Rusia lleva los peores excesos del capitalismo al extremo”.

Russia takes the worst excesses of capitalism to the extreme, so here's a vending machine in a mall for buying Likes for your Instagram pics pic.twitter.com/ZZt189opgd